Il sindaco Gualtieri ha il Covid: "Sto bene, resterò a casa"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che oggi avrebbe dovuto presenziare alla conferenza stampa sull'ex Fiera di Roma in Campidoglio, sta partecipando in videocollegamento, perché positivo al Covid. "Purtroppo ho appena appreso di aver contratto il Covid e non posso essere lì con voi in presenza", ha esordito il primo cittadino della Capitale. "Sto bene, ma per il momento dovrò rimanere a casa".

Rispetto all'andamento generale resta stabile il tasso di positività a Covid in Italia. Nella settimana dal 21 al 27 settembre è pari al 15,4%, 0,1 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (15,5%). In aumento i tamponi effettuati, 251.160, +7,9% rispetto alla scorsa rilevazione (232.664), secondo quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso nell'ambito delle attività di monitoraggio Covid-19 di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.

"Come ampiamente previsto assistiamo ad un ulteriore rallentamento dei nuovi casi" di Covid in Italia "e rimane assolutamente irrilevante l'impatto sugli ospedali.

Non si evince, in questa fase, alcuna necessità di misure straordinarie, che ormai sono alle nostre spalle, mentre continuiamo la nostra attività costante di monitoraggio e sorveglianza, mettendo in campo tutto ciò che è doveroso fare per la tutela degli italiani", ha spiegato il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commentando il bollettino settimanale.