Il sindaco Gualtieri è negativo al covid. Il ritorno in aula tra gli applausi

Dopo quasi 20 giorni di assenza per covid il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è negativizzato ed è tornato da oggi al lavoro in Campidoglio. Al suo ritorno, Gualtieri è passato in assemblea capitolina per salutare i consiglieri impegnati nella seduta, ed è stato accolto da un lungo applauso.

"Grazie per l'affettuoso benvenuto. Ho preso un Covid lungo e sono molto contento di essere finalmente negativo e di tornare a lavorare in presenza: fortunatamente si lavora ormai bene anche a distanza ma il rapporto diretto con le persone è insostituibile", ha detto il sindaco intervenendo dal suo scranno per un breve saluto.

"Siamo felici che il sindaco sia finalmente tornato in Campidoglio dopo lo stop dovuto al covid" ha commentato la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli. "Lo abbiamo accolto e salutato in assemblea capitolina con un applauso. Anche se a distanza, in queste settimane è stato sempre al nostro fianco. Abbiamo avuto modo di apprezzare ancora di più il suo grande impegno per la nostra città. Lo ringraziamo perché non ha mai smesso di lavorare per Roma, garantendo una presenza costante e di grande sostegno alla nostra azione amministrativa".