"Mosse critiche senza fondamento" ma Gualtieri ammette le difficoltà della Termini Vaticano Aurelio

Gualtieri non molla. Difende la tramvia Termini Vaticano Aurelio sottolineando come alcune critiche siano prive di fondamento riconoscendo, però, che ci sono dei (grandi) problemi. Marco Di Stefano, di Udc-Forza Italia, che ha chiesto il confronto in aula sulla TVA, ripropone i dubbi degli ultimi mesi e le perplessità dell’Anac sui “possibili” vincitori della gara. Accesa discussione in sala Giulia Cesare sull’opera che più di ogni altra sta dividendo la politica e la città. E se per il primo cittadino la nuova linea è strategica, per la consigliera Barbato il vero problema della mobilità è che “non ci sono abbastanza metropolitane”.

La storia della TVA

Gualtieri, durante il suo lungo intervento in assemblea capitolina, ha ripercorso un po’ la storia della TVA. Un progetto che risale agli anni 90, elaborato dalla giunta Rutelli e approvato poi nel 2019. “Il governo Draghi, nel 2021 l’ha inserita nel Pnrr” ha ricordato il sindaco. Un progetto da 293 milioni di euro diviso in due lotti: il primo da Termini a piazza Venezia, finanziato con fondi Pnrr, e l’altro con fondi ministeriali.

Il nodo dei fondi

Gualtieri ha evidenziato questo aspetto visto che, negli ultimi giorni, ha fatto scalpore la lettera inviata dalla commissaria al Mit, per chiedere una rimodulazione dei fondi. In particolare, è stato chiesto di spostare i fondi Pnrr sulla tramvia Togliatti, sostituendoli con fondi ministeriali. Per alcuni questa richiesta ha rappresentato una pietra tombale sull’opera. Gualtieri, invece, ha spiegato che è stata una scelta presa di concerto con la commissaria: “L’inserimento della prima tratta della TVA nel Pnrr - ha spiegato - ha implicato l’assunzione delle scadenze temporali che sono, in particolare, quello dell’aggiudicazione della gara entro il 31 dicembre 2023 e quello della conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026”.

I lavori, quindi, si sarebbero dovuti svolgere anche in pieno Giubileo 2025 per avere una qualche speranza di completamento nei tempi stabiliti. Invece, “di concerto con la Santa Sede” ha sottolineato Gualtieri, si è deciso di interrompere i futuri lavori sulla TVA. Discorso diverso per la tramvia Togliatti, che non incorrerà in interruzioni forzate e potrà quindi rispettare le scadenze serrate del Pnrr.

Fondi omogenei

Si punta, quindi, ad avere “omogeneità dei fondi”. “Si tratta di uno scambio alla pari, i fondi a disposizione della TVA risultano immutati” ha detto il primo cittadino. Però, il non dover rispettare le date del Pnrr, permetterà a Roma di “affrontare in modo adeguato tutte le potenziali criticità dell’opera che è molto difficile. Di certo – ha ammesso Gualtieri – è più complicato fare una tramvia in centro che sulla Togliatti”.

Le potenzialità della TVA

Sono state evidenziate alcune simulazioni riguardanti la futura tramvia che, una volta finita, trasporterà 4000 persone all’ora, collegando la Termini con il quadrante a sud di Città del Vaticano. “Per equiparare il lavoro che svolgerebbe la tramvia servirebbero tantissimi autobus. Lì ci sono linee tra le più affollate come il 64 e il 40 express. In passato si è deciso di mettere sempre più autobus, con il risultato di congestionare ulteriormente il traffico”. Le simulazioni dicono che, una volta realizzata la TVA, “al centro di Roma ci saranno 6000 vetture in meno ogni ora”. Vuol dire che circa il 5-6% delle persone che oggi passa in quella zona con l’auto abbandonerà il mezzo privato per il tpl.

Problemi senza fondamento

C’è chi dice che i tram siano rumorosi e che la TVA si andrebbe a sovrapporre alla metro C. “Sono critiche senza fondamento – ha replicato Gualtieri – i rumori della tramvia sono inferiori a quelli dei bus. Per quanto riguarda la metro C, questi mezzi offrono un servizi diverso e integrato, non sovrapponibile”.

Criticità

Gualtieri ha ammesso, però, che ci sono delle criticità. “I binari che passano vicino all'ingresso di alcuni hotel, il tratto di sede promiscua su via 4 Novembre, l’assetto viario di via del Plebiscito e corso Vittorio. Sono questioni reali e che richiedono uno studio attento e approfondito nel quadro della progettazione definitiva e un piano della mobilità che lo accompagni”. Il sindaco ha poi detto, in merito alla gara, che “si è conclusa e a giorni ci sarà l’assegnazione”.

Gara nel mirino dell’Anac

Ed è proprio sulla questione dei “presunti” vincitori della gara, l’associazione temporanea di impresa De Santis Costruzioni-Systra Sotecni, che si concentrano le opposizioni. Nei giorni scorsi, come ha ricordato nel suo intervento il consigliere Di Stefano, l’Anac avrebbe segnalato due anomalie: una nell’attribuzione dei punteggi ed un’altra, più grave, secondo la quale non sarebbe stata rispettata la clausola sui precedenti penali. “Siamo vicini alla scadenza dei tempi – ha detto Di Stefano nel suo intervento in aula – e la gara, stando a quanto si apprende, sarebbe facilmente impugnabile con tutti i rischi che ne conseguono”. Gualtieri, su questo, ha replicato citando l'ex tecnico della Sampdoria Vujadin Boskov: "C'è chi diceva che "rigore è quando arbitro fischia". In questo caso, aggiudicazione c'è quando è ufficiale. L'Anac sta valutando l'aggiudicazione che deve seguire delle regole rafforzate. Dobbiamo solo aspettare per vedere l'esito".

Di Stefano si è detto sicuro che “chi ha un accesso Ztl al centro, visto che lo paga circa 2 mila euro, difficilmente deciderà di usare il trasporto pubblico. Inoltre – ha continuato – lo si vede con il tram 8 quanti problemi ci siano con questo tipo di trasporti”. Il consigliere, oltre ad avere dubbi sul fatto che si possano spostare fondi così facilmente, dice che c’è un problema legato alla sicurezza: “nei punti più critici della tramvia ci sono stati, lo scorso anno, 70 incidenti. Secondo i dati, in quella zona ci sono stati 111 manifestazioni”. Preoccupa anche l’ospedale Santo Spirito visto che il progetto prevede che “il binario passi attaccato al marciapiede del pronto soccorso. Il nosocomio fa circa 14mila interventi su persone malate all’anno, 1600 sono codici rossi che entrano di corsa con l’ambulanza che, quindi, rischia di rimanere bloccata dai tram”.

La gente prende l’automobile perché non ha altra scelta

Critica anche Francesca Barbato di Fdi: “Abbiamo visto dei progetti che sono bellissimi ma in quei fogli non si vedono le automobili. Si descrive una città che non esiste – dice Barbato - Roma è un caos infernale pieno di automobili che circolano perché le persone non hanno alternative. Questo succede perché non ci sono metropolitane. Sennò succede come le ciclabili che riducono le carreggiate ed inquinano di più. Bisogna prendere atto che la città è così finchè non ci saranno le metro. Per questo – ha concluso - chiediamo lo stop al progetto. Prendiamo quei soldi e mettiamoli nei treni delle metro”.

Coinvolgere la cittadinanza

Francesco Carpano, giovane consigliere di Azione, è d'accordo con la TVA "ma serve coinvolgere cittadinanza e comitati per migliorare l’opera. L’inserimento urbano, il cadenzamento delle stazioni nonché la promiscuità con il traffico privato - riprota la Dire - sono tutte questioni che andranno risolte in sede di progettazione con un dibattito il più ampio possibile, ma Roma deve correre, non stare dietro ai timori di qualcuno”, conclude.