Expo 2030, Gualtieri a Dubai per presentare la candidatura di Roma. Assente Raggi

Il sindaco Gualtieri è volato a Dubai. Oggi alle 14 presenterà la candidatura di Roma a Expo 2030, accompagnato dagli assessori Monica Lucarelli al commercio e Alessandro Onorato al turismo e grandi eventi. Verrà svelato il logo e con ogni probabilità anche confermata Tor Vergata come sito che ospiterà il grande evento e futuro hub della ricerca e mostrato il progetto affidato all'archistar Carlo Ratti, già artefice di Casa Italia, padiglione italiano nella città degli Emirati. A causa della crisi ucraina in corso, i ministri Luigi Di Maio, agli esteri, ed Enrico Giovannini, alle infrastrutture, non saranno presenti. Si collegheranno, forse, da remoto.

Polemiche su assenza di Raggi

Grande assente nella delegazione italiana partita ieri l'ex sindaca Virginia Raggi. Presidente della commissione speciale Expo 2030, l'ex prima cittadina è rimasta a Roma, con annesse polemiche dei suoi. "Grazie anche alle polemiche sollevate ad arte da qualche quotidiano, tutti si stanno chiedendo perché Raggi non ci sarà - commenta il consigliere fedelissimo M5s Paolo Ferrara - proprio lei che ha curato il dossier sulla candidatura di Roma all'Expo. Noi sappiamo cosa rispondere: una parte della maggioranza, trovando scuse e cavilli, ha ritardato il più possibile la nomina. Non raccogliamo la provocazione e non appena saranno completate le procedure amministrative la commissione inizierà a lavorare nell'interesse della città".

Il video di presentazione

Nella mattinata di ieri, sui canali social di Expo Roma 2030, è stato pubblicato il video di lancio, in inglese, della candidatura di Roma. Il sindaco cammina lungo il Tabularium, l'Archivio pubblico dell'antica Roma, e spiega al mondo perché la Capitale d'Italia merita di ospitare l'Expo 2030. In due minuti il primo cittadino racconta come la Capitale si stia preparando per affrontare le grandi sfide del futuro: "Cultura, natura e innovazione si fondono in una rigenerazione che accompagna le persone verso una nuova era".

"Sono Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, sono entusiasta di poter presentare la candidatura di Roma per un evento così stimolante come l'Esposizione universale - dice il sindaco - la trasformazione urbana è vista sempre di più come un punto di svolta e Roma è pronta a fare la sua parte". E ancora: "Il nostro progetto per Roma Expo 2030 indicherà un modo nuovo di promuovere la convivenza urbana. Roma è il posto giusto per discutere questi temi, perché cultura, natura e innovazione sono parte della nostra identità".