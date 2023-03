Consiglio regionale, Roberta Della Casa nominata capogruppo del Movimento 5 Stelle

Tutto come da copione. Dopo l’avvio ufficiale dell’era Rocca alla Regione Lazio, si stanno delineando i nomi dei capigruppo in consiglio. Dopo Fratelli d’Italia, Lega, Partito Democratico e le liste civiche, è toccato al Movimento sciogliere le riserve.

Movimento 5 Stelle

Come anticipato anche nei giorni scorsi, a ridosso della nomina di Valerio Novelli quale segretario del consiglio regionale, Roberta Della Casa, già presidente del IV municipio a Roma, guiderà la truppa grillina alla Pisana. "Facciamo i complimenti ed i migliori auguri di buon lavoro alla nostra Roberta Della Casa – scrive, in una nota, il gruppo M5S -abbiamo deciso di nominarla capogruppo perché siamo sicuri che saprà svolgere al meglio questo ruolo di grande responsabilità, portando avanti la linea politica ed il programma del Movimento 5 Stelle per le istanze dei cittadini all'interno dell'assise regionale".

Lavoro in sinergia

Roberta Della Casa, contatta da RomaToday, si è detta “veramente orgogliosa di poter rappresentare il gruppo del Movimento 5 Stelle. Nonostante sia stata nominata capogruppo, il lavoro verrà fatto in sinergia. Credo nello spirito di squadra, fondamentale per affrontare questa sfida in regione. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, ovvero portare benefici ai cittadini laziali”.

Sanità

Della Casa vuole porre una particolare attenzione sulla sanità: “È uno dei nodi centrali. Crediamo che la sanità debba avvicinarsi ai cittadini, convogliando più fondi possibili verso il pubblico piuttosto che verso il privato. La sanità, che rappresenta una delle competenze più importanti della Regione, deve essere potenziata a tutti i livelli”.

Trasporti

Un altro tema caldo è quello dei trasporti: “Dobbiamo pensare soprattutto alle persone che vivono nell’hinterland delle grandi città e quelli che abitano in piccoli centri che, quotidianamente, incontrano grandi difficoltà per raggiungere il luogo di lavoro o le scuole. Siamo in attesa di sentire le linee programmatiche del presidente Rocca. Rispetto agli obiettivi che verranno fissati, saremo pronti a collaborare sui temi rimanendo vigili e attenti, critici e puntuali se sarà necessario”.

Asse con il Pd? Aperti a dialogo e ad azioni congiunte

Dopo la nomina di Novelli come segretario del consiglio regionale, Azione-Italia Viva ha attaccato i grillini ed il Pd, “colpevoli” di essersi alleati per non nominare uno tra Marietta Tidei e Luciano Nobili. “Il collega Novelli meritava quel posto anche per il lavoro che ha fatto nei cinque anni precedenti – sottolinea la Della Casa - ha meritato anche la fiducia degli altri gruppi politici. Non c'è nessun asse, siamo aperti al dialogo, a maggior ragione con l'opposizione del Partito democratico. Per quanto sarà possibile cercheremo di portare avanti delle azioni congiunte, tenendo conto però delle nostre diversità. Evidentemente, all’interno di Azione-Italia Viva c’è qualche mal di pancia, a testimonianza che era un’alleanza sbagliata sin dall’inizio”.