Gualtieri anticipa la maggioranza per ribadire il "no" al rimpasto (mai richiesto ufficialmente)

Nessun rimpasto. Roberto Gualtieri lo ha detto chiaro e tondo davanti a una sessantina di eletti tra consiglieri capitolini e deputati (a quanto pare non tutti i municipali): "Non cambio i miei assessori" le sue parole, in estrema sintesi, che sono state riferite a RomaToday e confermate da più partecipanti all'incontro. Nella sala del teatro dei Ginnasi, in via delle Botteghe Oscure, il primo cittadino ha voluto ribadire la bontà del lavoro fatto finora e l'assoluta fiducia nella sua squadra.

Gualtieri e il no ad un rimpasto che nessuno chiede

Certo, nessuno gliel'aveva chiesto, almeno non ufficialmente. Secondo quanto tutti gli interpellati sottolineano, infatti, di recente nessuno aveva particolarmente pressato il Sindaco chiedendo più spazio per la propria corrente. AreaDem, tanto per fare un esempio, dopo la vittoria al congresso nazionale della mozione Schlein non ha affondato il colpo, dedicandosi al lavoro per la segreteria regionale (che con ogni probabilità vedrà Daniele Leodori premiato dalle consultazioni del 18 giugno) e non avanzando alcun tipo di richiesta a Palazzo Senatorio. Gli zingarettiani, che qualche settimana fa venivano dati come quelli più agitati in assemblea capitolina e nei rapporti con il primo cittadino, sono focalizzati su Enzo Foschi come successore di Andrea Casu per la federazione romana. Non impazziscono per Gualtieri, raccontano neanche troppo a mezza bocca, ma pazientano. In ogni caso, Gualtieri ha fatto sapere a tutti che di mosse simili non ce ne sono all'orizzonte. Insomma, una giocata d'anticipo o una versione all'amatriciana dell'"excusatio non petita accusatio manifesta", che mostra indirettamente la scarsa fiducia di Gualtieri stesso nella propria maggioranza.

Gli animi non si scaldano

E così, sulla base di ricostruzioni e indiscrezioni giornalistiche, Roberto Gualtieri ha chiamato tutti a raccolta, anche gli eletti in Parlamento, per "dire che va tutto bene" riferisce un consigliere. L'assemblea, iniziata alle 15.30, si è protratta nel tardo pomeriggio e per qualcuno è stata più che altro un'accozzaglia "di chiacchiere", neanche troppo utili. Tra coloro che sono intervenuti oltre al Sindaco, anche Nicola Zingaretti, l'assessore al personale e città dei 15 minuti Andrea Catarci, Paolo Ciani nel doppio ruolo di consigliere capitolino e deputato, Daniele Leodori, il minisindaco del XV Daniele Torquati ed Erica Battaglia. Giovanni Caudo di Roma Futura ha preso la parola sul tema della Ztl Fascia Verde, per esprimere - a quanto risulta - una certa perplessità. D'altronde la decisione, sulla quale il Sindaco sta tornando sui suoi passi, non è stata presa benissimo da molti consiglieri di maggioranza per i non pochi problemi creati con i cittadini romani. Che, in fin dei conti, sono tutti potenziali elettori. A quanto sembra, Torquati avrebbe chiesto "una maggiore attenzione anche ai temi minori, vanno bene i grandi progetti ma bisogna dare considerazione alle piccole cose, recuperando la capacità operativa per ricalibrare il rapporto con i cittadini".

Presente anche Ruberti

Comodo su una delle poltroncine rosse del teatro, anche Albino Ruberti: dimessosi - forzatamente - dal ruolo di capo di gabinetto di Gualtieri ad agosto 2022, ha ricominciato ad essere presente alle riunioni e a breve prenderà le redini di Acea Ato 2, come già messo nero su bianco dalla Città Metropolitana.