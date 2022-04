Rifiuti ingombranti, più 13% quelli ritirati a casa da Ama

Nel primo trimestre 2022 Ama ha effettuato 19.359 ritiri a casa di rifiuti ingombranti nelle case dei romani. Un più 13% rispetto ai 17.077 dell'analogo periodo dello scorso anno che hanno consentito ai cittadini di disfarsi correttamente di questa particolare tipologia di materiali, a costo zero e senza spostarsi dall'abitazione. I dati del servizio gratuito Riciclasa, diffusi da RomaToday, parlano anche di 1.147 tonnellate di materiali raccolti e avviati a corretto recupero, (25% in più rispetto alle 920 tonnellate recuperate nel medesimo periodo del 2021). In particolare parliamo di ingombranti (poltrone, divani, materassi, ecc.), legno (tavoli, scaffali, ecc.), RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come televisori, lavatrici, frigoriferi, computer, condizionatori, ecc.), metalli (scaffalature, reti, ecc.).

Dall'analisi dei dati, secondo quanto rilevato da Ama, è stato possibile registrare un forte incremento nei quantitativi raccolti nei municipi XI, XII e XIV, pari a oltre il 50% in più rispetto al 2021. Per sensibilizzare ulteriormente i cittadini all'utilizzo di questo canale gratuito e scoraggiare il fenomeno illecito degli scarichi degli svuota-cantine su suolo pubblico , sono in corso attività mirate di comunicazione sul territorio. Personale incaricato, infatti, pubblicizza con materiale informativo ad hoc (cartoline e locandine) le modalità del servizio. In questa settimana, sono interessate strade, piazze, mercati del municipio XIII. Già coinvolto il XV municipio. Prossimi appuntamenti nei municipi XI, VI e I.

Informazioni sul servizio "Ritiracasa"

Il servizio è gratuito per le utenze domestiche per il ritiro al piano strada (cortile, androne, portone, garage accessibile) di materiali fino a 2 metri cubi di volume. È quindi possibile disfarsi correttamente e senza spese, ad esempio, di una poltrona o un tavolo più un mobile medio, o ancora un televisore più una lavatrice. È inoltre attivabile anche il ritiro a domicilio a pagamento con tariffa agevolata per chi desideri il prelievo al piano abitazione. In questo caso l'azienda si fa carico dei costi di trasporto, selezione e recupero/smaltimento dei materiali consegnati, mentre l'utenza domestica sostiene esclusivamente il servizio di "facchinaggio" al piano.

Per consentire alla maggior parte delle famiglie di usufruire del servizio gratuito (al piano strada) e a tariffa agevolata (piano abitazione), ciascuna utenza può richiederlo non più di 2 volte al mese e fino a 12 volte nell'arco di un anno. Per le famiglie che richiedono il ritiro a domicilio di quantità di materiali superiori a 2 metri cubi di volume e per le utenze non domestiche, Ama mette inoltre a disposizione un servizio dedicato a pagamento.

Il ritiro a domicilio è fornito su appuntamento tutto l'anno, ad eccezione dei giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16 e il sabato dalle 7 alle 13. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o compilare il modulo di richiesta nella sezione "servizi on-line" del sito web Ama. Al momento della prenotazione, viene richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Prenotando il servizio gratuito sul sito web, è possibile anche selezionare in autonomia i materiali da consegnare, oltre che scegliere giorno e orario del ritiro. In ogni caso, tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti ingombranti sono disponibili sul www.amaroma.it .