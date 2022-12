Contributi per disabili gravi: il municipio è in ritardo di mesi sui pagamenti

I pagamenti dovuti ai residenti con disabilità grave che vivono nel territorio del municipio II stanno arrivando in ritardo. Le mensilità di novembre e dicembre non sono state ancora corrisposte, nonostante i fondi disposti dal Campidoglio siano disponibili.

I ritardi nei pagamenti

“Ancora una volta, la Giunta Del Bello si dimostra scarsamente attiva davanti al tema della disabilità” hanno commentato i consiglieri del municipio II Holljwer Paolo e Sandra Bertucci (FdI) segnalando come, al dipartimento politiche sociali, le risorse siano state già corrisposte lo scorso 15 dicembre. E' mancato quindi il successivo passaggio che avrebbe dovuto impegnare gli uffici municipali

“Ad oggi – hanno precisato i due consiglieri di Fratelli d’Italia – solo il Municipio II e pochi altri non hanno ancora provveduto a regolarizzare i pagamenti nei confronti di chi ne ha necessità. A domanda gli uffici rispondono motivando tale mancanza con la carenza di personale. Davanti a questa problematica, l'immobilismo della Giunta Del Bello rappresenta un atteggiamento a dir poco scandaloso”.

La carenza di personale

Un anno fa, le carenze registrate negli uffici di via Dire Daua e via Tripolitania erano state segnalate al sindaco che, all'epoca, manteneva la delega al personale. In quell'occasione la giunta municipale aveva stimato l'assenza di almeno 45 figure professionali, tra assistenti sociali, funzionari tecnici e amministrativi. Lo scorso novembre invece la presidente del municipio, nel rispondere alle domande sul bilancio del primo anno, aveva rivendicato la necessità di assumerere "dipendenti nuovi ma anche promuovere chi già c’è" anche se poi, sulla carenza di personale, aveva fatto notare che è un problema generale che non riguarda solo il municipio II.

Le conseguenze per i disabili

"Su tematiche sociale, in primis la disabilità, le disattenzioni da parte della Giunta Del Bello non sono certo una novità – ha sottolineato il consigliere capitolino Stefano Erbaggi, in una nota firmata con Paolo e Bertucci - se si considera che ad oggi il Municipio II sia l'unico ad aver pubblicato in ritardo e fuori tempo massimo la delibera per la costituzione della consulta della disabilità, fattore che, al momento, estromette proprio il Municipio II dalla consulta cittadina”.

La carenza di personale, nel territorio governato da Del Bello, aveva comportato il ritardo anche nell’attivazione della consulta dedicata alle persone con disabilità. A luglio il consiglio municipale aveva approvato il nuovo regolamento ma tre mesi più tardi, la nuova consulta, non era stata ancora attivata perché mancava la firma degli uffici che avrebbero dovuto pubblicarne il bando, vale a dire l’atto propedeutico alla sua messa in funzione. Anche in quella circostanza, il ritardo era stato motivato con la carenza di personale. Un problema avvertito in tutti i municipi che però, nel II, finisce per avere ricadute sulle persone più fragili.