Europee, a Roma Fdi primo partito. Boom di Alleanza Verdi Sinistra. Il Pd tiene

Mentre per i numeri definitivi di tutta Italia mancano praticamente solo 1240 sezioni relative al Comune di Roma (1356 su 2599, ndr), anche nella Capitale si consolidano dei dati di lista per queste elezioni europee. Fratelli d'Italia è il primo partito, il Partito democratico scende rispetto alle scorse europee e Alleanza Verdi Sinistra sbanca, sfondando a livello cittadino quota 10%. La Lega di contro sparisce passando dal 25,08% delle europee 2019 al misero 4,27% di oggi. Male anche il Movimento cinque stelle di poco sopra al 10%, ma lontanissimo dalle percentuali che avevano portato Virginia Raggi al governo della città nel 2016. Resta il dramma astensionismo: a Roma percentuali di votati sotto la media nazionale. QUI TUTTI I NUMERI SULL'AFFLUENZA

Centrodestra

Fratelli d'Italia comanda. Con il 52% delle sezioni romane comunicate, il partito di Giorgia Meloni è il primo partito con il 28,98%. Nel 2019, precedenti europee, il dato segnava 8,70%, ovvero 20 punti in meno. Alle amministrative 2021 Fdi si fermò a quota 17,42%. Un trionfo in quasi tutti i municipi, fatta eccezione per quelli centrali dove il centrosinistra consolida le proprie roccaforti.

Nel centrodestra quelle di Fdi sono le uniche facce sorridenti. Dalle parti della Lega e di Forza Italia gli umori sono decisamente neri. Il partito di Salvini si ferma al 4,27%, contro il 25,78% del 2019. 21 punti percentuali regalati al nemico interno, Fratelli d'Italia. Flessione anche rispetto alle comunali, dove la Lega si era fermata al 5.93%. Chi fa meglio delle comunali è Forza Italia, passando dal 3.59% al 4,44%, percentuale comunque più bassa del 2019. Dalla campagna acquisti di Tajani&Co. ci si aspettava decisamente un apporto maggiore. I forzisti riescono invece a malapena a sopravanzare la Lega e sono lontani, lontanissimi, da Fratelli d'Italia. Difficile, per non dire impossibile, sedersi con una minima velleità al tavolo delle trattative per le future amministrative romane.

Centrosinistra

Il Partito democratico raccoglie il 27,73. Alle scorse europee, quando a livello nazionale guidava Nicola Zingaretti, a Roma era al 30,62%. Il dato è però migliore delle comunali 2021, dove il Pd raccolse il 16.38% che sommato alla civica Gualtieri, diventava il 21%. Numeri dalla duplice lettura quindi. A "ingrassare" le percentuali dem il crollo di Calenda e del M5s. L'alleato oggi più in salute è Alleanza Verdi Sinistra. Con Marino, Salis e Smeriglio campioni di preferenze, Avs sfonda quota 10%, attestandosi per ora poco sopra all'11%. Numeri che non si vedevano dai tempi di Nichi Vendola e Sinistra Ecologia e Libertà. Numeri che inevitabilmente porteranno a delle discussioni in Campidoglio. Un campo, quello di centrosinistra, che a Roma ora è largo anche senza il M5s.

M5s

Grillini che raggiungono quota 10% e la superano con il 10,59. Nel 2019, scorse europee, la percentuale era del 17,58%. Simili i numeri delle scorse comunali, quando la lista M5s raccolte l'11%, con la civica Raggi a salvare le percentuali della sindaca uscente. Mancano ai grillini proprio i voti che avrebbe potuto garantire Raggi, messa in tribuna dal padre padrone di quel che rimane del grillismo, Giuseppe Conte, per fare spazio a personalità della società civile.

Il centro

Tracollo per Azione. La lista di Carlo Calenda si ferma al 4,38%. Alle scorse europee non c'era, ma alle comunali 2021, pur in tandem con Italia Viva, era il primo partito con il 19,06%. Italia viva, presente con la lista Stati Uniti d'Europa supera di poco il 4%.

Gli altri

Da segnalare a Roma anche il buon exploit della lista di Michele Santoro che arriva al 2,99%. Flop totale per la lista Libertà di Cateno De Luca, con appena lo 0,56%.