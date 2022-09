Elezioni, a Roma e provincia centrodestra a valanga. Al centrosinistra solo 2 collegi

Centrodestra a valanga anche a Roma e provincia nelle elezioni politiche del 25 settembre. Nei 9 collegi della Camera e nei tre del Senato, ricadenti nei territori della città metropolitana, la coalizione guidata da Giorgia Meloni conquista dieci sfide su dodici, lasciando al Pd e ai suoi alleati le vittorie di Roma centro (con Paolo Ciani) e dell'Ardeatino Tuscolano (con Roberto Morassut). Sconfitte pesanti per i parlamentari uscenti Claudio Mancini e Patrizia Prestipino, con il primo però salvo grazie al proporzionale e la seconda difficilmente recuperabile complice una posizione defilata nel listino bloccato.

In attesa dei dati definitivi, si può dire che Fratelli d'Italia è il primo partito a Roma, davanti al Partito democratico. Si aspettava di vincere dei collegi Carlo Calenda. Il suo terzo polo però deve guardare le spalle al Movimento Cinque stelle che anche a Roma conferma un trend in ripresa rispetto alle ultime tornate elettorale. Rispetto alle scorse politiche però l'onda gialla è spazzata via dall'effetto Meloni.

I collegi uninominali del Senato

Nel collegio uninominale Lazio U02, vittoria a sorpresa per Lavinia Mennuni che sfondando quota 36% supera Emma Bonino, ferma al 33,23%. Male Calenda che si ferma ale 13,95%, 2 punti e mezzo sopra Alessandra Maiorino, all'11,36%.

Nel collegio Lazio U03, quello dei municipi di Roma est, trionfo per Giulia Bongiorno che raccoglie il 39,71% dei consensi. Sotto il 30% l'assessore della giunta Gualtieri, Andrea Catarci, al 29.76&. Giuseppe Cracchiolo del M5s arriva al 16,38%, mentre Livia Pandolfi del terzo polo è all'8.05.

Fa notizia nel collegio U04 la sconfitta di Monica Cirinnà: per lei il 31,13% dei consensi. A batterla Ester Mieli, capace di raccogliere il 37,28% dei consensi. Giulia Lupo, senatrice M5s uscente, è al 15,46%, mentre Maria Rita Iorio è al 10,02.

I collegi uninominali della Camera

A Roma centro trionfa, come da pronostico, Paolo Ciani: per lui il 38,62% dei voti, con Maria Spena di Forza Italia a fermarsi al 30,69%. Elena Bonetti, ministra del Conte I, al 16,38, mentre il candidato grillino Livio De Santoli al 9,25%.

Nel collegio U02, coincidente in gran parte con il III e IV municipio, testa a testa tra Simonetta Matone ed Enzo Foschi, con la magistrata della Lega a prevalere con il 35,94% dei voti. Si attesta al 33,72% Enzo Foschi. Manuel Tuzi del M5S sfonda quota 15%, superando Fabio Dionisi del terzo polo, al 9,64%.

Nel U03 - coincidente con i municipi di Roma est - trionfo nettissimo per Fabio Rampelli che sfonda quota 43%, superando nettamente la candidata del centrosinistra Rossella Muroni, al 26,91%. Angela Salafia del M5S è al 18,01%, mentre Marta Marziali si ferma al 5,98%.

Altro testa a testa nell'U04, VII municipio più Ardeatino. Roberto Morassut del centrosinistra è al 35,55%, mnetre Maria Teressa Bellucci lo tallona al 34,22. Francesca Flati, parlamentare uscente, è al 14,73%. Luca Di Egidio è al 9,99%.

Nell'U08 trionfa Antonio Tajani che conquista i Castelli con il 48,77%, contro il 23% di Rosalba Giannino e il 15.74% di Sante Narcisi del M5s. Male il terzo polo che con Pietro Mastrosanti raccogli il 6,89% dei voti.

Nell'U09 (Guidonia e tutti i comuni ad est di Roma, pesante sconfitta per Marco Vincenzi del centronistra, doppiato da Alessandro Palombi: 50,31 per il candidato di centrodestra, 23,87% per Vincenzi. Viviana Carbonara del M5s è al 15,97, mentre Giovanna Marchese del terzo polo è al 4,87.

Nel collegio Eur-Ostia-Pomezia (U05), Alessandro Battilocchio del centrodestra sfiora il 40%, e con il 39,87% batte nettamente Patrizia Prestipino al 28,27. Marco Bella del M5s è al 16,71%, mentre il terzo polo, con Pietro Madonia è al 9,51%.

Nel collegio U06, Monteverde-Marconi-Fiumicino, trionfa Luciano Ciocchetti che raccoglie il 37,64% dei voti. Battuto Claudio Mancini: per lui il 33,04%. Emanuele Ceccato del M5S è al 14,25, con Francesca Severi del terzo polo sotto il 10%.

Nel collegio U07, Federico Freni del centrodestra conquista il 41,87% dei voti. Carlo Romano del centrosinistra è al 29,01%, mentre Carola Penna del M5s è al 12.48%. Valentina Grippo del terzo polo conquista l'11,91%.