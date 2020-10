Pub e locali chiusi alle 18, la protesta sotto la Regione: litri di birra versati in strada

Fonte Agenzia Dire - "Il Governo gioca e noi chiudiamo", "sciopero fiscale", "ora basta", "Zingaretti dove sei?". Queste le frasi scandite ieri sera dai gestori di pub e bar fuori dalla sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo. I manifestanti erano circa un centinaio, in strada per protestare contro il Dpcm del Governo centrale che li ha costretti alla serrata alle 18, tra le ultime misure varate anti coronavirus. Hanno svuotato alcuni grandi fusti di birra dentro una grata presente davanti all'ingresso del palazzo. Un centinaio di litri finiti a terra. Tutto l'invenduto rimasto nei locali.

"Un simbolo di quello che siamo costretti a buttare e di quello che non si può più vendere - ha spiegato uno dei portavoce della protesta, Patrick Pistolesi, del Drink Kong - stasera chiediamo alle Istituzioni uguaglianza, aiuti e di smetterla con questa discriminazione contro di noi, che siamo quelli che hanno investito più di tutti per cercare di lavorare in sicurezza. Se arriveranno misure drastiche chiediamo aiuti ma non vogliamo più essere demonizzati e chiediamo di fermare questo terrorismo psicologico nei nostri confronti e nei confronti dei nostri clienti".

Una lunga serie di proteste quella che sta travolgendo la Capitale dall'ultimo decreto del premier Giuseppe Conte, per buona parte incentrato su nuove restrizioni orarie alle attività di somministrazione. Proprio ieri un'altra mobilitazione in piazza della Rotonda, davanti al Pantheon, da parte dei gestori dei ristoranti che hanno apparecchiato a terra, sui sampietrini. Tovaglie, bicchieri, posate. Un altro gesto simbolico e dimostrativo per lanciare un messaggio disperato a palazzo Chigi.