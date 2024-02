Risorse per Roma punta sullo smartworking. E arriva anche il buono pasto per chi lavora da casa

Sottoscritto e approvato il nuovo contratto integrativo di Risorse per Roma che introduce novità sia dal punto di vista economico che sull’organizzazione del lavoro per tutti i dipendenti della partecipata con contratto Terziario, Distribuzione e Servizi. 474 lavoratori e lavoratrici in tutto.

Risorse per Roma. Ecco il nuovo contratto integrativo

Diventa strutturale l’istituto dello smart working su base volontaria per almeno due giorni a settimana con l'erogazione del buono pasto anche per le giornate di lavoro agile. previsto poi il mantenimento del superminimo collettivo e viene inserito per la prima volta nel contratto integrativo un premio di risultato strutturale. Vengono rinforzate le relazioni sindacali nelle tematiche inerenti a salute e sicurezza, riconoscimento e sviluppo professionale, formazione “per le quali - sottolineano i sindacati confederali - è previsto il confronto tra le parti”. Viene mantenuto il pagamento della indennità di malattia al 100% e migliorati gli istituti inerenti al periodo di comporto e ai permessi da utilizzare. “A questo si aggiungono altri diritti e tutele che miglioreranno la vita professionale di centinaia di lavoratori”.

Il commento dei sindacati

Soddisfatti per “il grande risultato” Filcams, Fisascat e UIltucs di Roma e Lazio. “Crediamo che la contrattazione collettiva migliori indiscutibilmente la vita lavorativa di tutti i dipendenti di Risorse per Roma. Questo contratto integrativo aziendale è frutto di un’armonia tra le parti resa possibile da un lavoro fatto in discontinuità rispetto al passato. Le lavoratrici e i lavoratori della partecipata del Comune da anni richiedevano insieme alle organizzazioni sindacali maggiori diritti e tutele a fronte della loro alta professionalità che ogni giorno mettono a disposizione di Roma Capitale e - concludono i sindacati - di tutti i cittadini”. ll nuovo Contratto integrativo aziendale, sottoscritto e approvato a cinque anni dalla scadenza del precedente, sarà valido fino al 31 dicembre 2027.