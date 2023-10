I portieri di dipartimenti e municipi del Comune di Roma guadagneranno di più

Il personale che si occupa della gestione delle attività di portierato in alcune delle sedi istituzionali capitoline guadagnerà di più. Dopo dodici anni di battaglie ai sessantasei dipendenti di Risorse per Roma impegnati anche nella prima accoglienza e controllo delle procedure di sicurezza in municipi e dipartimenti verrà applicato il contratto collettivo nazionale del commercio, già utilizzato per gli altri colleghi della società partecipata.

L'armonizzazione dei contratti dentro Risorse per Roma

Per 61 lavoratori ci sarà il passaggio dal 2° livello del Ccnl Multiservizi - precedentemente applicato - al 5° livello del Ccnl commercio con un riconoscimento in busta paga di 136 euro aggiuntivi per 14 mensilità. Lo stesso contratto verrà applicato anche ai cinque impiegati facenti parte dei lavoratori coinvolti nell'armonizzazione, ai quali verrà riconosciuto un aumento della retribuzione rispetto a quella precedente. Per tutti condizioni più vantaggiose in termini di assistenza sanitaria e la piena copertura dell’Indennità di malattia. Proprio come già previsto dal contratto integrativo in vigore a Risorse per Roma.

Buoni pasto e premio di risultato

Verrà riconosciuto inoltre per quest'anno anche un premio di risultato, già concordato tra azienda e sindacati che dopo lunga trattativa hanno ottenuto l’accordo, e mantenuto il buono pasto. “Dopo 12 anni siamo riusciti a consolidare in un accordo il principio per cui i lavoratori che svolgono una attività nella stessa azienda, debbano avere l’applicazione di un unico contratto nazionale con regole e diritti conseguenti” dichiarano Filcams, Fisascat e Uiltucs di Roma e Lazio.

“Apriremo nelle prossime settimane la fase del rinnovo del contratto integrativo per tutto il personale di Risorse per Roma con l'auspicio che l'accordo appena sottoscritto - hanno sottolineato le organizzazioni sindacali - possa essere un primo passo per confermare il livello di relazioni sindacali che ha portato al raggiungimento di questo primo importante risultato e vengano finalmente riconosciute le professionalità e le attività di tutto il personale di Risorse per Roma, elemento indispensabile per il rilancio della società”.