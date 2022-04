Gualtieri: "Roma ricostruirà una scuola in Ucraina"

"Roma ricostruirà un edificio in Ucraina, forse una scuola. E sarebbe bene se molte città e Regioni italiane facessero la stessa cosa". Il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato la proposta nel corso della 149esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni in corso a Bruxelles.

"Intanto - ha spiegato Gualtieri - vorrei esprimere la più forte condanna alla brutale aggressione dell'Ucraina. Roma sarà al fianco dell'Ucraina e dei suoi cittadini. Siamo pieni di sgomento e orrore di fronte a questa aggressione inspiegabile". Poi ricorda gli aiuti dell'Italia e di Roma che "ospita molti rifugiati" e "accoglie migliaia di loro negli alberghi". Oltre alla "commovente gara di solidarietà con centinaia di famiglie" che "si sono registrate per dare accoglienza nella loro casa".

"Ma al di là del compito immediato per le sistemazioni e per l'accoglienza - ha poi concluso Gualtieri - il nostro obiettivo è mobilitare risorse per integrare i rifugiati con corsi di lingua, con la scuola e con i servizi sanitari che stiamo dedicando, in particolare, ai più fragili, con l'obiettivo di mitigare le conseguenze psicologiche e fisiche della guerra". Ma non solo. Il primo cittadino annuncia di voler aderire a nuove iniziativa in aiuto dei rifugiati e del Paese.

"Sono pienamente favorevole alla proposta di campi estivi per accogliere i bambini, un'iniziativa congiunta con le associazioni delle città ucraine. Roma aderirà. E stiamo anche pensando a come sia possibile fornire un contributo concreto per la riscostruzione dell'Ucraina. Penso ad adottare una scuola o un edificio da ricostruire. Sarebbe bene se molte città e regioni italiane facesso la stessa cosa".

(Fonte agenzia Dire)