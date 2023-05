Strada chiusa davanti al nido: è a rischio voragine

Un intervento urgente alla rete fognaria ha comportato la temporanea chiusura di via Lamporecchio, nella zona del Trullo. Nella strada è stato notato un preoccupante cedimento che potrebbe preludere all'apertura di una voragine.

La strada chiusa

Per limitare i danni, in attesa dell'avvio di un cantiere, poco dopo le ore 16 del 12 maggio, sono state sistemate delle transenne. Impediscono il transito nel tratto compreso tra via di San Pantaleo Campano ed il civico 25 della stessa via Lamporecchio. La strada, oltre ad essere impiegata dai residenti, viene utilizzata dagli automobilisti che, dovendo raggiungere via del Trullo da piazza La Loggia, cercando un'alternativa alla traffico di via Portuense.

A rischio voragine

“Nei giorni scorsi è stato riscontrato un abbassamento del manto stradale di via Lamporecchio, all’altezza del nido Idea - ha reso noto Gianluca Lanzi, il presidente del municipio XI - Acea ha verificato che la rete fognaria al centro della strada è danneggiata e sta causando il cedimento del manto stradale. Per evitare che si potesse aprire una voragine durante il transito di veicoli e pedoni, la strada è stata chiusa e solo i residenti possono accedere con i propri veicoli fino al civico n. 18. Acea nei prossimi giorni - ha aggiunto il minisindaco - inizierà l’intervento. Il collegamento tra via di San Pantaleo Campano e via del Trullo sarà interrotto fino al termine dei lavori”.

Le voragini nel territorio

“In quella strada ci sono stati già dei problemi alla rete idrica negli anni scorsi – ha spiegato Marco Palma il vicepresidente del consiglio in municipio XI – e mi riferisco in particolare al 2016 ed al 2018”. La preoccupazione per le sorti della strada, sono giustificate anche dalla serie di voragini che si sono aperte nel territorio durante gli ultimi mesi. "Questa volta, e mi sembra un segnale di discontinuità importante - ha sottolineato Claudio Barocci, il capogruppo municipale del PD - stiamo intervendo in maniera preventiva, anticipando l'eventuale successiva formazione d'una voragine”.

“Come già avvenuto dopo i recenti problemi avutisi in via della Magliana ed in via Giannetto Valli - ha annunciato il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Palma - chiederò di istituire un tavolo operativo territoriale con tutti gli attori che abitualmente si occupano di voragini, dall' Acea, all'ufficio tecnico municipale, fino all'Ispra ed alla protezione civile”.