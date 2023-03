Stop ai bonus fiscali per l'edilizia, ma a Roma l'8% degli edifici è a rischio sismico

Nella nostra città e in provincia un edificio su 13 ha una fragilità sismica rilevante. Questo significa che col venire meno degli ecobonus, cioè il Superbonus 110% e il bonus facciate 90% ma soprattutto il sismabonus, molte palazzine e villette rischiano di perdere una grande occasione di rendersi sicure dal punto di vista sismico.

Il rischio sismico degli immobili a Roma e nel Lazio

Secondo il sistema informativo gestito dalla Protezione Civile, infatti, l'8% delle abitazioni è più debole in caso di terremoto. Questo non significa che alla prima scossa un po' più forte che si dovesse verificare a poca distanza dalla Capitale, queste case cadranno, ma sicuramente chi ci abita dovrebbe preoccuparsi un po' di più soprattutto dei danni che possono crearsi. L'area metropolitana di Roma, secondo la classificazione sismica del 2009 (l'ultima importante disponibile) si divide tra la sottozona sismica 3A (la metà settentrionale) e la sottozona sismica 2B (la metà meridionale), due livelli abbastanza bassi di rischio. La valutazione della Protezione Civile si basa sull’analisi probabilistica dei danni che un edificio può subire per effetto di un sisma di una data intensità che si traduce, in altri termini, in “una misura della incapacità dell’edificio, dovuta alle caratteristiche costruttive, di resistere allo scuotimento sismico”.

L'allarme dei costruttori: "Il freno del governo blocca un percorso virtuoso"

Per questo CAM Spa, realtà ventennale nel settore immobiliare, lancia un allarme in caso il governo disinnescasse definitivamente tutte le agevolazioni fiscali legate alle ristrutturazioni, dal Superbonus 110% al bonus facciate 90%: "Nel Lazio 4 edifici residenziali su 10 si collocano nell’ultima classe energetica - fa sapere l'azienda -. Si trovino soluzioni condivise, anche di prospettiva, per potenziare la creazione di un patrimonio edilizio moderno ed efficiente. Il decreto governativo che blocca lo sconto in fattura è una battuta d’arresto sulla messa in sicurezza e sulla riqualificazione energetica della Capitale - commenta Angelo Marinelli, amministratore unico di CAM Spa - . Eppure la Capitale, così come l’intera regione, avrebbero necessità di una maggiore spinta per proseguire sulla via che conduce a costruzioni, non solo residenziali, più sicure e sostenibili per avere maggiori garanzie in caso di eventi calamitosi e tagliare le emissioni in atmosfera".

Nel 2033 l'UE vieterà la vendita di immobili in classe energetica G

Il rischio è che si interrompa un percorso "anche sul fronte della riqualificazione energetica degli edifici" prosegue l'azienda. Anche perché non bisogna dimenticarsi che a fine 2021 l'Unione Europea ha iniziato un iter che dovrebbe portare ad una svolta epocale per il mercato immobiliare degli Stati membri: entro il 2033 potrebbe essere vietato vendere immobili di classe energetica G, cioè 1 su 3 nel Lazio (in base ai dati Enea del 2020). Un bel guaio per centinaia di migliaia di persone tra Roma e provincia.

Dal Comune la richiesta di bloccare il decreto legge del governo

Nel frattempo in assemblea capitolina il Coordinamento Verdi e Sinistra (Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista) ha presentato e fatto approvare una mozione in cui si chiede al sindaco Gualtieri "di esprimere al Governo la ferma opposizione di Roma Capitale al decreto legge che blocca lo sconto in fattura - si legge nella nota -, la cessione del credito d’imposta e tutti gli altri incentivi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici residenziali e di mettere in atto tutte le azioni necessarie a contrastare la conversione in Legge del Decreto. Lo strumento dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% - scrivono Alessandro Luparelli, Michela Cicculli e Nando Bonessio - riteniamo sia utile al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, così come stabilito dalla Direttiva UE. Incentivare la ristrutturazione di edifici residenziali eccessivamente energivori e prevedere impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ci consente di ridurre le emissioni di gas serra e l’inquinamento atmosferico, combattere il cambiamento climatico e contrastare la povertà energetica. La spesa per avere edifici più sostenibili non deve in alcun modo gravare sulle tasche dei cittadini che, al contrario, devono essere incentivati a adottare comportamenti virtuosi orientati al rispetto dell’ambiente e alla collettività".

A rischio 30mila lavoratori nel Lazio

Non da meno le conseguenze economiche e sociali, sottolineate nella mozione del Coordinamento: "Il Superbonus 110% ha contribuito in modo considerevole alla crescita del Pil tra il 2021 e il 2022 - ricordano i consiglieri -, con la sua abolizione si potrebbe andare incontro al crollo del settore edilizio con 130.000 lavoratori che rischiano il posto. Solo nel Lazio, secondo la Cgil, i posti di lavoro a rischio nell’edilizia sono 30.000".