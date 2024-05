BibIioteche di Roma, i sindacati minacciano lo sciopero: "Fondi ridotti e personale al lumicino"

Rischio caos tra i dipendenti del sistema delle Biblioteche di Roma. A marzo è stato annunciato il maxi-intervento di riqualificazione di 21 sedi su tutta Roma (tranne in I e VIII) grazie a 17,5 milioni di euro del Pnrr, con chiusure che saranno divise tra luglio e settembre. I sindacati della Funzione Pubblica, però, sono sul piede di guerra: chiedono certezze rispetto al trasferimento dei lavoratori, garanzie sul piano assunzionale e maggiore attenzione per un comparto che, come sostengono compatti, negli ultimi dieci anni ha visto decrescere fortemente risorse umane e finanziarie.

Agitazione nelle biblioteche di Roma

La bomba non è ancora esplosa, ma rischia di farlo a breve. A luglio partiranno i primi cantieri Pnrr in alcune delle 21 biblioteche di Roma interessate da lavori di restyling, le altre saranno investite dagli interventi a settembre. Questo significherà che la metà dei dipendenti in seno a Biblioteche di Roma saranno trasferiti altrove. Anche lontano dalle sedi di appartenenza. Una delle prime criticità è legata alla possibilità di aprire sedi provvisorie alternative, nei pressi di quelle che andranno a chiudere: "Ma su questo non abbiamo ancora risposte dal Comune - denunciano Cgil, Cisl, Uil, CSA e RSU insieme - ed è grave immaginare che interi territori, anche molto periferici, resteranno privi di spazi culturali come le biblioteche, veri e propri presidi sociali fondamentali per la cittadinanza". Tanto per fornire qualche numero: tra il III e il V municipio chiuderanno sei biblioteche. "Diversi municipi si stanno adoperando per trovare locali che possano temporaneamente sopperire alle chiusure - si legge nel comunicato - per evitare di privare il loro territorio dei servizi che il Sistema Biblioteche offre ai cittadini, ma l’Istituzione sembra poco interessata a favorire queste soluzioni".

Tagli ai fondi per il 2024-2026

Un altro tema è quello delle risorse finanziarie. Le sigle sindacali snocciolano i numeri, che apparentemente sembrano impietosi: "Altri fronti di preoccupazione sono i tagli dei finanziamenti - lanciano l'allarme - che il bilancio di Roma Capitale ha effettuato. Per il triennio 2024/26 è previsto un finanziamento di € 16.900.000 che segue ad una costante riduzione che dai 21 milioni circa del 2013 è via via calato fino ai meno di 17 di quest’anno". Come aggiunge Fabio Moscovini della Cgil FP "queste difficoltà finanziarie si ripercuotono per esempio sul contratto di servizio con Zétema (la municipalizzata che fornisce operatori al front desk, ndr) che è stato rinnovato solo fino a giugno, scaduto ad aprile, con impegno a voce che ci sarebbe stata una variazione di bilancio ad hoc". Come fa notare poi Uil FP "c'è stata una graduale espansione dei costi e delle sedi di servizio, ma una contrazione di possibilità di spesa e di personale. Va totalmente in conflitto con quanto dichiara l’amministrazione quotidianamente".

Carenza di personale e zero turnover

L'altro problema, infatti, sarebbe quello legato alla forza lavoro. Dal 1996, quando cioè è nata l'istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma, si è passati da 25 a 41 sedi. Ma non c'è stata una crescita di personale, come denunciano i sindacati. "L’organico teorico previsto dal piano assunzione prevederebbe oltre 680 dipendenti - specifica ancora la Cgil - e oggi sono meno di 200 e dal piano triennale non è previsto alcun concorso. Man mano che il personale va in pensione non c’è turnover, anzi i segnali negativi sono arrivati anche dai passaggi verticali. Nel sistema Biblioteche ci sono stati 15 idonee alla progressione, ma solo due sono stati assegnati alle biblioteche, gli altri invece sono stati spediti altrove".

Un problema che va ad aggravarsi se si tiene conto che nei progetti di Gualtieri e della sua giunta si arriverà a 50 biblioteche nei prossimi anni, a cui vanno aggiunti i 9 poli civici finanziati sempre con fondi Pnrr. "Lo zoccolo duro del personale, coloro che sono entrati nel 1996 - concordano i sindacati - oggi stanno andando in pensione o ci sono già andati e non vengono rimpiazzati". "Nel 2010 - aggiunge la UIL - si era prospettata la possibilità di un ricambio generazionale, tramite un concorso, che prevedeva la figura del funzionario di biblioteca. Ma con tutti quelli andati in pensione o prossimi a farli, la situazione è nuovamente deficitaria. Ora siamo circa 197, dopo la riapertura post cantieri Pnrr potremmo essere anche solo 170".

"Se il Comune non ci convoca sarà sciopero"

Il 7 maggio si è tenuta un'assemblea del personale, che ha dato mandato ai sindacati di proclamare lo stato d'agitazione: "Diffidiamo e mettiamo in mora l'amministrazione - scrivono Cgil, Cisl, Uil, CSA e RSU - a convocarci entro e non oltre sette giorni. In caso contrario, nostro malgrado, sarà inviata apposita richiesta di tentativo di conciliazione al Prefetto di Roma ed in caso di esito negativo sarà proclamato lo sciopero del personale con assemblea pubblica in Piazza Campitelli". A metà prossima settimana, quindi, potrebbe scoppiare il "bubbone".

La replica dell'assessore Catarci

Contattato da RomaToday, l'assessore al personale Andrea Catarci replica con alcuni numeri e respinge parzialmente le accuse rispetto a una scarsa attenzione ai dipendenti delle biblioteche: "Nel 2023 a fronte di tre persone andate via per trasferimenti e altri motivi - specifica - le Biblioteche hanno visto un'iniezione di 18 nuovi dipendenti. Il personale che ha compiuto le progressioni verticali è stato inviato al dipartimento cultura o alla Sovrintendenza. Abbiamo appena pubblicato un avviso per 330 nuovi impiegati in tutti i servizi di Roma Capitale, è normale che una parte verrà diretta anche al sistema delle biblioteche, per coprire quei buchi lasciati scoperti dalle progressioni di carriera. Vorrei ricordare però che rispetto alle origini, c'è anche Zétema a prestare supporto nelle sedi".

"Ci mancano 9mila dipendenti, tutti hanno carenze"

L'assessore non si nasconde dietro un dito e sa bene che la situazione dell'organico capitolino non è roseo: "Altrimenti non avremmo lanciato più volte l'allarme e chiesto maggiori risorse - sottolinea - o fatto avvisi per oltre 300 nuove assunzioni, dopo le 1.500 già portate a termine fino ad oggi. Il punto è che per dieci anni è stato bloccato il turnover, questo ci ha ammazzati: dovremmo avere 31mila dipendenti, ora siamo a 22mila dopo essere scesi fino a 21mila. Una carenza di circa 9mila persone che tutti gli uffici, dipartimenti, municipi di Roma subiscono, anche Biblioteche. Che però non sono quelle con le carenze più gravi". Infine, una rivendicazione: "Appena arrivato in assessorato - conclude - il personale delle biblioteche si lamentava perché la precedente giunta aveva mandato nove dipendenti nei municipi a fare gli istruttori. Io ne ho praticamente subito ripresi otto, l'ultimo sta per tornare".