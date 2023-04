"A settembre niente fondi per le sostituzioni delle maestre dei nidi e delle materne"

La ripresa delle attività educative e scolastiche 2023/2024 di nidi e scuole dell'infanzia non è assicurata. La frase è riportata all'interno di una comunicazione inviata dal dipartimento risorse umane di Roma Capitale datata 7 aprile e inviata a tutti i municipi e per conoscenza al dipartimento scuola, formazione e lavoro. Il motivo? La proiezione di spesa, basata sul mese di gennaio 2023, fa pensare - agli uffici - che la disponibilità finanziaria possa venire meno già dal prossimo settembre.

L'allarme dei municipi per lo stop ad assunzioni e sostituzioni nei nidi

Una nota che ha subito fatto scattare l'allarme nei 15 territori del comune, oltre che di una parte della politica romana. Le risorse umane hanno sottolineato quanto sia "indispensabile limitare le sostituzioni di insegnanti/educatrici ai casi di effettiva necessità". Per il consigliere della Civica Raggi, Antonio De Santis, un'ipotesi inaudita: "E' molto grave - fa sapere - stride col trionfalismo della giunta rispetto al prolungamento dell'orario scolastico fino alle 18. Qui il problema è diventato garantire le sostituzioni e tenere quindi aperto il servizio".

Anche le sigle sindacali hanno alzato la voce, ricordando al Campidoglio l'accordo sottoscritto il 29 luglio 2022, quello relativo alle nuove assunzioni: "La nota inviata - scrivono - rappresenterebbe una violazione dell'accordo e un atto contrario al corretto esercizio delle relazioni sindacali. Si chiede il ritiro immediato al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di un contenzioso che parrebbe inevitabile".

La smentita di Pratelli: "Servizi garantiti come sempre"

Immediatamente, dal Campidoglio si sono levati gli scudi dei due assessori coinvolti, Claudia Pratelli per scuola e lavoro, Andrea Catarci per il personale: "Le sostituzioni dei nostri nidi e scuole d'infanzia sono e saranno garantite - tiene a specificare la prima - . Fin dal suo insediamento quest’amministrazione è finalmente tornata ad investire sull’intero comparto 0-6, abbattendo le rette dei nidi, prolungando l’orario di apertura di 59 strutture, programmando 600 assunzioni, investendo nella formazione di educatrici e insegnanti e aumentando strutturalmente la pianta organica di nidi e scuole, garantendo cioè un numero maggiore di personale in servizio con i bimbi e le bimbe della nostra città. Nessun trionfalismo dunque, solo fatti concreti”

Catarci: "Disponibilità economiche ci sono"

Per Catarci "lanciare allarmi estrapolando arbitrariamente dal contesto generale - accusa - informazioni contenute in note interne all'amministrazione, che ogni anno intervengono ciclicamente con identico tenore, è del tutto fuorviante rispetto alla realtà. La giunta Gualtieri sta garantendo e continuerà a garantire la disponibilità di risorse economiche per le sostituzioni del personale assente all'interno delle scuole e dei nidi. A chi polemizza inutilmente, ricordiamo che l'amministrazione ha il compito di monitorare l'andamento della spesa per l'impiego del lavoro a tempo determinato, vincolato a limiti indicati dalle norme e che tale monitoraggio delle risorse a disposizione è oggetto di costante verifica tra le strutture di Roma Capitale coinvolte".