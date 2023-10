Statue e fontane da restaurare: per Villa Celimontana a bando due milioni di euro

E’ stato pubblicato il bando che consentirà a Villa Celimontana di beneficiare dei fondi del Pnrr. Il Campidoglio si è messo alla ricerca di un operatore che possa eseguire gli interventi attesi e che, complessivamente, cubano due milioni di euro.

La storia della villa

Il polmone verde del rione Celio, in epoca medievale e nel primo rinascimento occupato da orti e vigneti, nella seconda metà del ‘500 è stato trasformato nello spazio che, a distanza di tanti anni, esercita ancora un forte appeal e che lo rende meta di passeggiate, eventi, visite turistiche. Nei secoli gli interventi che si sono succeduti hanno ulteriormente impreziosito la villa ed il giardino prensile, ad esempio con l’introduzione, a metà ottocento, di boschetti, percorsi irregolari, alberature come lecci, cipressi, allora, e con reperti scultorei finalizzati a creare una sorta di “giardino archeologico”.

Gli interventi previsti

Tanta ricchezza necessita di manutenzione ed è per questo che, la riqualificazione della villa, è entrata tra gli interventi finanziati con l’operazione “Caput Mundi”. I fondi a disposizione servono a riqualificare il patrimonio vegetazionale della villa, a garantire il riassetto dei percorsi e la sistemazione dell’impianto di irrigazione. Prevede inoltre il restauro dei manufatti architettonici presenti, come il tempietto neogotico che è addossato al muro di cinte sull’attuale via San Paolo della Croce. Il manufatto, la cui edificazione era cominciata con la famiglia Bauffremont, venne terminato nella seconda metà dell’Ottocento dal successivo ed ultimo proprietario privato il barone tedesco Richard Hoffmann, poi espropriato al termine della prima guerra mondiale.

Lavori ultimati entro il 2026

Tra gli interventi finalizzati alla riqualificazione del parco di Villa Celimontana figurano anche i restauri delle fontane artistiche ed il reintegro dell’arredo scultoreo che aveva reso celebre il “giardino archeologico”. Un reintegro che prevede, chiaramente, la collocazione nel parco delle apposite copie. Gli operatori interessati a sostenere questi interventi dovranno far pervenire al comune la loro candidatura entro il prossimo 6 novembre. I lavori, trattandosi di fondi Pnrr, dovranno essere portati a termine entro il 2026.