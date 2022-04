Ater, arrivano 50 milioni per ristrutturare il patrimonio su Roma

Un bando da 50 milioni di euro per ristrutturare e rendere energeticamente efficienti gli alloggi Ater sul territorio capitolino. La notizia arriva dall’assessore all’urbanistica e alle politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani.

Il bando, primo nel suo genere, è stato pubblicato sul postale web di Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del ministero dell’economia. Si tratta di “un primo lotto di interventi” come fa sapere Valeriani. “Stiamo lavorando per aumentare e migliorare l'offerta abitativa – prosegue l’assessore -, senza ulteriore consumo di suolo, garantendo la sostenibilità degli interventi e riqualificando zone che vengono sottratte all'incuria e al degrado".

"Risorse e progetti - ha concluso Valeriani - per ricucire le ferite del tessuto urbano fra centro e periferie perché la qualità della vita e la tenuta di una comunità passano anche dal diritto all'abitare in un ambiente decoroso".