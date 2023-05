Una comunità energetica nel mercato rionale. Il municipio rifà il tetto e valuta la svolta green

Serve una nuova copertura al cuore di piazza Epiro, il “Mercato Latino”. La rimozione delle foglie che occasionalmente viene eseguita non è più sufficiente per risolvere il problema d’infiltrazioni che lo caratterizza. Occorre un intervento più radicale che, con l’occasione, consenta al mercato rionale anche una svolta in chiave “green”.

Un tetto da rifare

Nel corso degli ultimi anni, a più riprese, l’Ags e quindi gli operatori del mercato, hanno segnalato la necessità di rifare la copertura perché soggetta ad infiltrazioni e perdite che, con il tempo, sono anche aumentate. La richiesta d’intervento è stata presa in carico dal municipio VII che, a più riprese attraverso le proprie commissioni dedicate alle attività produttive ed ai lavori pubblici, si è occupato della questione.

La soluzione trovata, ed approvata in maniera unanime dal municipio VII, prevede il rifacimento totale della copertura. Perché, si legge nell’atto votato in maniera bipartisan dal consiglio, le infiltrazioni e le perdite hanno come concausa “la pendenza della copertura, con falde rivolte all’interno anziché all’esterno” e va quindi rifatta. Ma con l’occasione l’ente di prossimità intende affrontare anche un altro problema, quello dell’aumento del costo dell’energia che, si legge nel provvedimento approvato, “ha avuto e sta avendo un forte impatto frenante sulle attività commerciali”.

Una comunità energetica rinnovabile nel mercato

Il municipio non si è limitato quindi a chiedere soltanto i fondi al comune per la realizzazione della nuova copertura. Gli uffici sono stati incaricati anche di valutare l’installazione di pannelli fotovoltaici, per procedere all’attivazione di una “comunità energetica rinnovabile”, che consenta non solo l’abbassamento dell’emissione di gas serra ed inquinanti, ma anche la riduzione dei costi operativi e gestionali del mercato.

“La risoluzione è un passo importante per la messa in sicurezza del Mercato che rappresenta un elemento di grande importanza per il quartiere. Un luogo che potrebbe diventare un punto di riferimento nei pressi di un sito incredibile: le Mura Aureliane” ha ricordato Annabella D’Elia, presidente del Comitato Mura Latine. Gli attivisti del Cdq, nel corso del tempo, hanno provato a rilanciare il destino del mercato, rendendolo più gradevole dal punto di vista estetico, attraverso l’apposizione di particolari pannelli decorativi, ma anche lavorando sul suo ruolo “aggregativo” mediante l’organizzazione di vari eventi.

Le aspettative del quartiere sul mercato latino

Il rifacimento del tetto, in chiave green, è quindi “un passo importante”, nell’ottica di un rilancio “inseguito da tempo”. Ma non è il solo passo atteso. “E’ necessario operare anche per migliorare la sicurezza intorno al mercato. Due anni e mezzo fa lì davanti è morta una persona, mentre attraversava le strisce pedonali. Un episodio che aveva colpito molto il quartiere. “Avevamo chiesto venisse messo un attraversamento rialzato, ma non c’è stato niente da fare” ha ricordato D’Elia, “ma se il per il ruolo che svolgono nella vivibilità, fruibilità e convivialità dei quartieri, anche nell’ottica della realizzazione della “Città dei quindici minuti”, allora è necessario procedere anche in tal senso”.

Gli altri mercati in attesa di rilancio

I cittadini restano sempre in attesa di conoscere le novità anche su altri mercati rionali che insistono sul territorio ed il cui rilancio si sta trascinando. Per restare nell’ex territorio del IX municipio, è il caso del mercato Alberone nell’omonimo quartiere, di quello di via Orvieto, del mercato “Metronio” di via Magna Grecia e di quello attualmente presente su sede stradale a Colli Albani. In attesa di novità da quei fronti, almeno a piazza Epiro, qualcosa si muove.