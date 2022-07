Riqualificazione ed inserimento lavorativo: la regione stanzia 30 milioni

Pubblicato sul sito della regione Lazio un bando che consentirà di migliorare le possibilità di accesso o di reinserimento dei cittadini nel mondo del lavoro.

L'obiettivo del bando

“Con la pubblicazione del primo bando per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) mettiamo a disposizione 30 milioni di euro per accompagnare le persone in un percorso di miglioramento delle proprie competenze, all’ingresso e o al reinserimento nel mercato del lavoro, mettendo al centro proprio il lavoratore, con la sua preparazione e le sue determinate qualità – ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti - Il bando è rivolto infatti agli enti accreditati che diventano uno strumento al servizio di chi è in cerca di occupazione, avendo già una propria professionalità da spendere o avendo maturato una o più esperienze lavorative”.

Come sono ripartiti i fondi

Il bando è rivolto agli enti accreditati per servizi per il lavoro e agli enti accreditati per la formazione della regione Lazio. I soggetti attuatori, le cui candidature verranno considerate ammissibili dall’avviso, andranno a costituire l’elenco regionale degli enti che si rendono disponibili ad attivare i servizi e le misure previste dal bando. In particolare in riferimento al Percorso di “reinserimento occupazionale”, a quello di aggiornamento (upskilling) ed al percorso di riqualificazione. Il bando è finanziato con le risorse rese disponibili dal PNRR relative alla missione “inclusione e coesione”.La maggior parte dei fondi, pari a 15milioni, sono destinate al reinserimento lavorativo. Dieci sono quelli per il cosiddetto upskilling ed i restanti 5 milioni per la riqualificazione professionale.

“Il programma GOL – ha chiarito l’assessore regionale al lavoro ed ai nuovi diritti Claudio Di Bernardino – costituisce un’importante occasione per affinare ulteriormente il processo di riorganizzazione e di potenziamento della rete dei servizi per il lavoro che come Regione abbiamo già avviato con una profonda e articolata riforma dei servizi per il lavoro che rimangono centrali anche per l’attuazione del suddetto programma di garanzia e occupabilità, seppur in un corretto e integrato rapporto con gli enti accreditati. Per questo come Regione vogliamo supportare i lavoratori nei percorsi di riqualificazione, aggiornamento, riconversione delle competenze professionali e inserimento occupazionale”.

Chi ne può usufruire

I beneficiari delle misure finanziate con questo bando soggetti residenti/domiciliati nel Lazio, che non stanno già fruendo di altra politica attiva, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

1) Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche

categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022;

2) Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati

percettori di NASPI o DIS-COLL;

3) Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di

cittadinanza;

4) Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di

svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

5) Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con

minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità),

lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;

6) Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro

dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

Schema di funzionamento estrapolato dall'avviso pubblico della regione Lazio.