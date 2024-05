Riqualificazione ex Dazio, la maggioranza municipale affossa la proposta

Niente riqualificazione per l’ex Dazio di via Appia Nuova. Non è passata la proposta finalizzata a recuperare l’immobile con uno straordinario affaccio sulla villa dei Quintili.

Un brutto biglietto da visita

Nel municipio VII era stata presentata una risoluzione dal gruppo Italia Viva. L’atto era finalizzato ad attivare un percorso partecipato con i cittadini ed i comitati, con l’obiettivo di “poter riqualificare l’ex Dazio per finalità sociali”. Questo percorso doveva essere promosso di concerto con il municipio VIII che ha “competenza amministrativa” su quel bene.

L'astensione del centrosinistra

La proposta, precedentemente analizzata in commissione, non è stata accolta dalla maggioranza del municipio VII che, con la propria astensione, ha comportato la bocciatura dell’atto. “Siamo molto delusi per l’ennesima occasione persa. Quell’immobile è un pessimo biglietto da visita per romani e turisti, per le sue condizioni e per ciò che attira, tra insediamenti abusivi e roghi tossici” ha commentato Luca Di Egidio, il capogruppo municipale di Italia Viva.

“Buttare la palla in tribuna con un’astensione non è accettabile – ha aggiunto Di Egidio – tra l’altro i cittadini intervenuti in commissione avevano chiesto la riqualificazione dell’immobile, non il suo abbattimento né il suo abbandono. E quindi proseguiremo a chiederne il recupero per le finalità sociali che possono restituire a quest’immobile una funzione persa da tempo”.

I fondi per l'abbattimento

Perché il centrosinistra non ha approvato la richiesta giunta dall’opposizione? “Il dipartimento patrimonio, intervenuto in una commissione dedicata al tema, ha spiegato che è stato già chiesto l’abbattimento dell’ex Dazio. La richiesta è stata formulata dalla lista Calenda in Campidoglio, attraverso un emendamento al bilancio – ha spiegato il neocapogruppo democratico del municipio VII – ci è stato spiegato che non c’è ancora un progetto, ma ci sono i fondi per il solo abbattimento. E ci è stato anche chiarito che un eventuale abbattimento e ricostruzione potrebbe costare anche meno di una semplice, ma onerosa, ristrutturazione”.

Il futuro incerto

Il destino dell’ex Dazio resta quindi incerto. “Abbiamo preso l’impegno, in Aula, di coinvolgere la commissione lavori pubblici del municipio VIII affinché, insieme alla nostra, di valutare quali possano essere i futuri sbocchi. Avevamo anche chiesto ad Italia Viva di ritirare l’atto, per darci il tempo di organizzare un sopralluogo congiunto nella zona”. Si potrà organizzare comunque e, subito dopo, bisognerà decidere cosa farne. Perché per ora, dopo tanti anni di promesse e proposte naufragate, l’unica novità relativa a quell’immobile inutilizzato, è che siano stati stanziati dei fondi per demolirlo.