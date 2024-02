Parco Volusia, presentato il progetto di riqualificazione dei tre casali: lavori conclusi per il 2025

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica era già stato approvato. I fondi per realizzarlo, sono stati individuati e messi a bilancio. Il sogno degli abitanti di Roma Nord che da anni attendono la trasformazione dei casali Ghella in uno spazio di aggregazione comincia a prendere forma.

L'incontro pubblico sul futuro dei tre casali

Nella gremita aula magna della scuola parco di Veio, a Grottarossa, venerdì 23 febbraio, sono anche stati mostrati i rendering dello spazio che, nel parco Volusia, l’amministrazione ha deciso di riqualificare. Quella, per dirlo con le parole del presidente Daniele Torquati, ha rappresentato “una nuova tappa di un lungo lavoro del municipio XV con Roma Capitale, che dopo l’inaugurazione del primo lotto nel 2015 durante la nostra precedente consiliatura, in questi due anni ha garantito l’apertura completa del parco e ora l’avvio del percorso di riqualificazione dei Casali”.

Nell’ultima partita di bilancio, dopo che lo scorso ottobre era stato approvato il progetto di fattibilità, sono stati stanziati oltre 3 milioni e 350mila euro attraverso l’accensione di un mutuo e l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche previste tra il 2024 ed il 2026. Cosa manca? Sicuramente il progetto esecutivo che l’amministrazione sta predisponendo e che è stato mostrato nel corso dell’appuntamento di Grottarossa. Poi la gara che, l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, ha dichiarato ci sarà entro l’anno. L’inizio lavori, invece, è previsto per il 2025. Poi i “casali fantasma” del parco Volusia potranno diventare un nuovo polo civico e culturale del quadrante.

Come verrà riqualificato il parco

Il progetto prevede il recupero dei casali, attualmente in pessimo stato di conservazione, e la loro destinazione all’accoglienza, all’informazione, alla sosta e allo svago dei visitatori. In particolare in un casale è prevista la creazione di un punto accoglienza, la reazione di uno spazio polifunzionale, di uffici e di un’aula didattica. Nel secondo casale invece troveranno posto uno spazio museale, un angolo lettura, un centro di documentazione ed uno spazio coworking. Il terzo manufatto sarà invece dedicato al ristoro, con l’apertura di una caffetteria. A completare l’intervento, nello spazio esterno, è prevista la creazione di un’area giochi per bambini, una piazza pavimentata per un mercato agricolo, un circuito sportivo ed una passeggiata archeologica.

“È un progetto condiviso con il Parco di Veio, la soprintendenza di Stato, il municipio Roma XV e la comunità locale” ha concluso l’assessore capitolino Maurizio Veloccia, intervenuto all’incontro pubblico con i residenti. Anche così, ha sottolineato Veloccia “Roma si trasforma in una città più verde, più inclusiva e più bella”.