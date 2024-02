Antica via Latina: sì alla cabina di regia per salvare il “III Miglio”

Non c’è solo la Regina Viarum tra le strade romane che hanno un’antica storia da raccontare. Anche la via Latina potrebbe riservare ancora delle sorprese se, come chiedono comitati ed associazioni civiche, si provasse ad investirvi.

Il terzo miglio della via Latina

C’è in particolare una zona, dell’antica via Latina, su cui varrebbe la pena scommettere. È quella che si trova a cavallo tra il Mandrione, l’arco di Travertino e Tor Fiscale. Si tratta del cosiddetto terzo miglio, oggi caratterizzato dalla sovrapposizione dei capannoni di via Demetriade in ingresso al quartiere Torre del Fiscale. è lì che il basolato riappare, grazie ai recenti scavi effettuati presso il Mausoleo del campo barbarico, dove si può rintracciare, in maniera chiara, la direttrice sud della strada. Quei capannoni, come si legge in una delibera capitolina, sono “abusivi” e con la loro presenza non favoriscono di certo la valorizzazione dell’antica strada romana.

Una cabina di regia per scrivere un progetto

La questione del rilancio del III miglio è stata affrontata in diverse commissioni comunali, durante il 2023, ed è stata tradotta in un provvedimento che alla fine di gennaio è stato approvato dall’assemblea capitolina. La delibera dà mandato al Gabinetto del sindaco di formalizzare l’attivazione di una cabina di regia che preveda la partecipazione delle soprintendenze ed uno “stretto coordinamento tra la città metropolitana e la regione Lazio” perché, sui terreni che si punta a riqualificare, insistono le competenze di vari enti. Dovranno lavorare insieme al municipio VII alla stesura di uno studio di fattibilità per realizzare il progetto “Via Latina III miglio”.

Il quadrante da valorizzare

Quello da valorizzare, ha ricordato la presidente della commissione cultura Erica Battaglia, prima firmataria della delibera, “é un quadrante ricco di patrimonio artistico, culturale e archeologico che va restituito, laddove ancora nascosto, a tutta la città. Da anni l'associazionismo locale ne denuncia lo stato di abbandono e da anni fa proposte alle amministrazioni”. Tra queste c’è anche quella finalizzata a recuperare cinque ettari di terreno, a fianco delle tombe della via Latina.

In quell’area, a cavallo tra Tor Fiscale e l’arco di Travertino, ci sono importanti reperti archeologici, come la villa di Demetriade o la basilica di Santo Stefano. Si tratta di trovare la modalità per riportare il decoro in un’area che va resa fruibile alla cittadinanza, continuando le operazioni di scavo. Perché sono queste le richieste che arrivano dalle realtà civiche del territorio e che, l’amministrazione cittadina, punta a recepire attraverso la delibera.

La promessa di un percorso partecipato

Con l’approvazione dell’atto “iniziamo un percorso partecipato che speriamo ci porti a rafforzare la valenza culturale del quadrante, che di fatto diventa un vero e proprio corridoio che porti i romani e i turisti a vedere un'altra Roma fuori dai classici itinerari e a rigenerare la rete ecologica e gli ambiti degradati” ha commentato Battaglia. Il percorso è lungo e comporta la collaborazione di vari livelli istituzionali, ma il primo passo, dopo tanti incontri e commissioni cittadine, è ora stato finalmente compiuto.