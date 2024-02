Il municipio vuole scommettere su piazzale Anco Marzio: il salotto buono di Ostia

Piazza Anco Marzio è il “salotto buono” di Ostia. Ha impiegato una decina di anni per diventarlo. Il processo di trasformazione dell’area, in precedenza un crocevia della viabilità locale, è stato lento ed è passato per l’attivazione di una Ztl che solo nel 2018 è stata sostituita dall’istituzione di un’isola pedonale. Da allora lo spazio è diventato un fiore all’occhiello del quartiere.

Il fiore all'occhiello di Ostia

Piazza Anco Marzio è sicuramente una delle aree più frequentate di Ostia. Lo è d’estate ma anche nella stagione invernale. Però il “salotto buono” necessita di quelle attenzioni che, con il passare del tempo, sembrano essere venute meno. Un problema del quale sembrano risentire soprattutto le aree verdi e le essenze arboree che, con la loro presenza, contribuiscono a far considerare lo spazio “il salotto buono” di Ostia. Ne è consapevole anche l’amministrazione municipale che, grazie all’iniziativa di alcuni suoi consiglieri, ha deciso di correggere il tiro.

La riqualificazione in vista dell'estate

“Intendiamo fare la nostra parte per riqualificare una piazza ormai abbandonata da anni dall’amministrazione” ha commentato Raffaele Biondo, il presidente della commissione turismo del municipio X che, con la presidente della commissione ambiente Valentina Scarfagna, ha portato l’atto in aula consigliare. La richiesta del municipio è quella d’intervenire “in vista della stagione estiva 2024”, con un’attenzione particolare rivolta proprio al verde di una piazza in cui, recentemente, è stato chiesto di allestire anche un "talent corner".

Gli interventi necessari

Le palme presenti, alcune disseccatesi, hanno bisogno di essere potate e manutenute; le aree verdi sono “secche e dissestate” si legge sempre nel provvedimento. Mancano inoltre “divieti di calpestio delle aiuole” e le stesse delimitazioni del verde sono “divelte”. Ci sarebbe da sostituire anche la scritta “Ostiamor” che ormai, oltre ad essere stata danneggiata, presenta evidenti segni di ossidazione e quindi, in quelle condizioni, rischia di mandare un messaggio di degrado ed abbandono.

La convenzione con i commercianti

“Con questo progetto di valorizzazione non solo si andranno a riqualificare le aree verdi – ha spiegato il consigliere Biondo – ma si andrà ad aprire un nuovo metodo per la manutenzione ordinaria che coinvolga direttamente gli operatori commerciali”. Infatti un obiettivo del provvedimento è anche quello di “interloquire con le associazioni di categoria ed i singoli commercianti” per arrivare ad una convenzione finalizzata a garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi della piazza. Il tempo per farlo, non è tantissimo: la stagione balneare, tradizionalmente, inizia a maggio.