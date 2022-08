Operazione rimpasto in Campidoglio, i nomi più a rischio nella giunta Gualtieri

Metti da un lato quei "big" che, tra politiche a settembre e regionali a gennaio, resteranno fuori dalle istituzioni pronti a reclamare un posto a palazzo Senatorio, dall'altro la necessità per il sindaco di Roma di effettuare un primo tagliando alla sua squadra di governo a un anno da inizio mandato, ed ecco profilarsi all'orizzonte il primo rimpasto di giunta dell'era Gualtieri. In Campidoglio il nervosismo sul tema serpeggia. Del resto non mancano assessori sotto esame, che in questo anno, è l'opinione di molti, non avrebbero dato prova di efficienza nell'azione di governo esercitata. E qui radio Campidoglio non manca di fornire nomi di chi potrebbe avere già un piede fuori, pronto a essere sostituito al momento opportuno.

Gli assessori "deboli"

Al primo posto Monica Lucarelli, assessora al Commercio nella quota "tecnici" della giunta. Il malcontento nei suoi confronti è montato da tempo. Segue Barbara Funari, assessora alle Politiche sociali. Qui, critiche a parte, la questione sarebbe strettamente politica. Al suo gruppo, Demos, è stato dato l'uninominale Roma 1 alla Camera (uno dei seggi più sicuri per i dem) con la candidatura a Paolo Ciani. Un po' troppo, è il pensiero che circola, per una forza politica di così scarso peso sul piano elettorale.

Si aggiunge Andrea Catarci. Assessore al Decentramento e alla Città dei 15 minuti, ex presidente dell'VIII municipio (Garbatella, Ostiense) e San Paolo, esponente di punta di Sinistra civica ecologista, in diversi lo stanno attaccando per la candidatura al Senato. Qualcuno l'ha giudicata "inopportuna", specie perché concisa con i giorni dell'affaire Ruberti, con Gualtieri alle prese con la sostituzione del capo di gabinetto, dopo il video che lo ha colto durante una lite furiosa con altri esponenti dem fuori da un ristorante di Frosinone. Non proprio il momento più adatto per guardare altrove. Per qualcuno però non sarebbe che una scusa per indebolire l'assessore, convogliando un dissenso pregresso legato anche qui a un assessorato poco efficiente.

Al quarto posto ci sarebbe anche l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli. Della lista Roma Futura di Giovanni Caudo, guardando a quanto fatto in questo anno, in diversi anche su di lei storcono il naso. Ma spostarla per il sindaco è complicato, dati i trascorsi dell'assessora nella Cgil. Il rapporto con il sindacato non è partito nei migliori dei modi (vedi le tante critiche arrivate sul fronte ambiente e rifiuti). Cacciando l'assessora, Gualtieri rischierebbe di inasprirlo ulteriormente.

I potenziali sostituti

Con chi sostituire questi nomi? Da una parte il taglio dei parlamentari, dall'alto i pronostici di vittoria per il centrodestra, porteranno diverse figure di rilievo del centrosinistra romano e dintorni a trovarsi "senza casa". Senza contare i malumori diffusi in questi giorni tra gli esclusi dalle liste o tra coloro che non sono stati ben posizionati e che rischiano di restare fuori. Vedi, solo per citarne alcuni, il segretario romano Andrea Casu, in terza posizione nel listino proporzionale del collegio I alla Camera, l'ex presidente di Legambiente eletta nel 2018 con Liberi e Uguali Rossella Muroni, e la deputata uscente Patrizia Prestipino. Quest'ultima correrà senza il paracadute del listino all'uninominale dell'Eur, Ostia e Pomezia. E il suo malcontento lo ha già ampiamente manifestato. Tra i nomi per la nuova giunta, buono in particolare per la casella del Commercio che ha già ricoperto con Ignazio Marino, potrebbe spuntare quello della consigliera regionale Marta Leonori, in un listino proporzionale al Senato. Anche il radicale Riccardo Magi, in caso di debacle elettorale, potrebbe riaffacciarsi sul panorama capitolino.

Insomma, per il primo cambio in giunta, i nomi non mancheranno perché non mancherà chi busserà alle porte di Gualtieri. Domanda e offerta potrebbero facilmente incontrarsi. Da capire quando procedere. Due le opzioni: subito dopo le politiche, o dopo le regionali di gennaio per avere il quadro più stabile e chiaro. Non mancherà infatti tra consiglieri comunali e sconfitti alla tornata nazionale chi, alla Pisana, tenterà il tutto per tutto.