La Lega in Regione rischia di perdere altri pezzi. In giunta si va verso il rimpasto

Malumori, addii e trattative in corso nella maggioranza di centrodestra che guida la Regione Lazio. All'addio alla Lega del consigliere Angelo Tripodi, che a breve passerà tra le file di Forza Italia, potrebbe aggiungersi anche quello del consigliere Giuseppe Cangemi. Nonostante la quasi certa candidatura con Salvini alle Europee, stando ai ben informati, avrebbe da tempo avviato la trattativa con Fratelli d'Italia chiedendo un posto di spicco tra giunta e consiglio. Un assessorato o la presidenza del Consiglio se dovesse saltare il posto di Antonello Aurigemma, possibile candidato alle Europee o, lui stesso, a un posto in giunta.

Il rimpasto di giunta

Una manovra tutt'altro che semplice, che, come suggeriscono gli addetti ai lavori, scatenerebbe più di un malumore tra i meloniani, fin troppi in coda per un posto di rilievo tra giunta e commissioni. Sulla giunta puntano in tanti perché un rimpasto è dato quasi per certo. Se non subito, in prossimità delle elezioni europee 2024.

Con l'uscita di Tripodi infatti scricchiola l'assessorato di Simona Baldassarre, in quota Lega, e il gruppo Forza Italia, con i suoi sei consiglieri, è pronto a bussare alla porta di Rocca per rivendicare un posto nella squadra di governo regionale, o comunque nomine giudicate troppo timide fin da inizio consiliatura.

Tripodi in Forza Italia

Al gruppo di Forza Italia, lo ricordiamo, dovrebbe aggiungersi lo stesso Tripodi, a quanto pare corteggiatissimo dal senatore azzurro Claudio Fazzone, pontino come lui. Non è del resto un mistero che il partito di Antonio Tajani stia cercando in ogni modo di ampliare e rinforzare le fila. A dicembre ci sarà il congresso regionale e il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, con l'aiuto di Fazzone, sta attingendo molto dai territori.

Una decisione quella dell'addio di Tripodi alla Lega che era nell'aria da mesi. Per il consigliere di Latina sono mancate "condivisione e gioco di squadra". "Mi piace stare in un partito in cui si dà il giusto valore a chi da prima ci sta dentro" ha scritto in una note dove ha spiegato le ragioni della scelta.