Alberi che soffocano, partito l'appalto del comune: via le griglie di metallo

Via le griglie di ghisa posizionate sui tronchi ed alla base delle alberate stradali. Il Campidoglio ha raccolto l’appello di quanti, nel corso degli ultimi anni, avevano stigmatizzato il ricorso a questi arredi che minano la stabilità degli alberi.

Le operazioni di rimozione delle griglie sono state avviate. Il bando è già esecutivo ed infatti i primi interventi sono stati effettuati, a partire dallo scorso 19 dicembre, in via dell’Umanesimo, nel territorio del municipio IX. Grazie ad uno stanziamento di circa 168mila euro, questi interventi proseguiranno fino all’inizio di gennaio, con l’obiettivo di raggiungere tutta la città.

L'attesa notizia delle rimozioni

“E’ un risultato meraviglioso che speriamo sia d’esempio anche in tutto il resto del paese, perché la presenza delle griglie non è un problema che riguardi soltanto la città di Roma” ha commentato Lorenzo Cioce, presidente di “Daje de Alberi”. L’associazione, distintasi negli ultimi due anni per la cura e la piantumazione degli alberi, è anche stata la realtà che più di altre si è impegnata nella richiesta di far rimuovere le griglie, promuovendone anche una sorta di censimento.

“E’ un bellissimo regalo di Natale che l’amministrazione sta facendo alla nostra ed a tutte le associazioni che si battono perché hanno a cuore la salute dei nostri alberi” ha aggiunto Cioce. Le griglie, in alcuni casi strette fino a penetrare la corteccia, quando sistemate sulla base dell’albero, finiscono per creargli un altro problema: quello di rendere semi impermeabile il terreno. Le conseguenze di questi arredi sono tali che già un municipio di Roma, il X, aveva deciso di bandirne il ricorso.

Mille griglie da rimuovere

“Con questo appalto mettiamo in campo interventi mirati alla rimozione di circa 1000 griglie delle alberature stradali in tutti i quadranti della città, un tassello che si aggiunge a quelli previsti dal piano complessivo di cura dell’immenso patrimonio arboreo della città quali, potature, trattamenti endoterapici, abbattimenti e sostituzione di alberi pericolosi e progetti di riforestazione urbana” ha dichiarato l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi.

“In particolare, con la rimozione delle griglie delle alberate stradali, se ne assicura una migliore stabilità, si asportano le occlusioni che ne impediscono il naturale accrescimento anche attraverso il miglioramento della permeabilità del terreno. Un intervento che ha, infine, l’obiettivo di eliminare un fattore di rischio per i pedoni, poiché spesso le griglie vengono rialzate dalle radici sottostanti”.