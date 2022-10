Addio alle edicole abbandonate: c'è un piano per rimuoverle dalle strade

Via le edicole con le saracinesche abbassate ed i manufatti commerciali abbandonati. Dal territorio del municipio I è partita un’operazione, finalizzata a migliorare il decoro urbano, che prevede una serie di rimozioni.

Via i ricettacoli di degrado e rifiuti

“Obiettivo dell’operazione - ha spiegato la presidente del municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi - è quello di riportare le aree interessate dai lavori ad uno stato di decoro compatibile con gli standard di una città come Roma. I relitti urbani, così vengono chiamati questi manufatti, se non rimossi tempestivamente diventano ricettacoli di rifiuti e spesso anche aree per persone senza fissa dimora che, passandoci la notte, mettono spesso a rischio anche la loro sicurezza personale”.

Addio alla prima edicola abbandonata

La prima edicola ed essere rimossa, sulla scorta di questa operazione lanciata nel municipio centro, è stata quella presente in via dell’Amba Aradam. “Si tratta di un’edicola su cui, dal 2020, pendeva una decadenza, per inattività. C’era anche l’ordinanza di rimozione da eseguire, da parte del vecchio concessionario, entro trenta giorni. Non è stata ottemperata e, di conseguenza procediamo noi in danno”. Significa che l’amministrazione anticipa le spese ma, contestualmente, invia una fattura al vecchio esercente che deve rifondere il costo dell’intervento.

Il piano: una rimozione a settimana

Quella di via dell’Amba Aradam, non è la sola edicola. “Siamo già pronti a rimuovere le prossime tre” ha annunciato l’assessore “ed inoltre vogliamo procedere, da qui alla fine dell’anno, ad una rimozione commerciale a settimana”. Una stima che, fanno sapere dal municipio, è prudenziale. Potrebbero essere anche di più. Ma non è un’operazione indirizzata solo alle edicole. Nel computo complessivo, infatti, ricadono una serie di manufatti commerciali abbandonati o non autorizzati e questo significa anche “chioschi dei fiori, pedane, dehors”.

Nell’ambito di questa “stretta sul decoro”, va annoverata anche la rimozione di una pedana inutilizzata. Si trovava nella passeggiata di Ripetta ed a causa della chiusura dell’attività commerciale a cui era legata, si era ammalorata. E’ stata rimossa e demolita, liberando così uno spazio pari a 13 metri di lunghezza per 2 di larghezza.