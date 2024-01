"Via la croce celtica e il murale da Acca Larentia"

C’è una croce celtica, in via Acca Larentia, che è così grande da essere riconoscibile anche dalle immagini satellitari. È stata realizzata nel piazzale antistante la sede dell’ex Movimento sociale italiano ed il municipio VII ne sta ora chiedendo la rimozione.

La celtica di Acca Larentia

Quella croce celtica, “simbolo distintivo per i movimenti neofascisti e suprematisti bianchi” si legge nel provvedimento firmato da tutti i gruppi della maggioranza municipale “occupa tutto il piazzale interessando ben quattro numeri civici, dal 24 al 32”. E’ stata realizzata nel 2017 e “mai rimossa nonostante – viene sottolineato nel documento – gli appelli dei residenti”.

Murale e manifesti da rimuovere

Non c’è solo la grossa croce celtica ad attirare l’attenzione del municipio. Viene infatti chiesto che “si provveda nuovamente e velocemente alla rimozione del murale che riporta la scritta ‘Acca Larentia’ ed anche dei manifesti abusivamente affissi per annunciare l'iniziativa. Per tutte queste richieste, il presidente municipale Francesco Laddaga dovrà attivarsi con il Campidoglio e con l’Inail, l’ente che è proprietario sia del piazzale che dell’ex sede missina.

Ogni anno lo stesso film

“Ogni anno il 7 gennaio è sempre la stessa storia. Un quadrante di questo territorio blindato per ospitare attivisti e nostalgici del ventennio che si ritrovano spesso anche da tutta Europa per commemorare i giovani camerati caduti durante alcuni scontri nel 1978” hanno ricordato Rosa Ferraro e Fabrizio Grant, consiglieri democratici del municipio VII, tra i firmatari del provvedimento portato in aula consiliare. Un appuntamento che quest'anno ha portato la procura ad avviare un'inchiesta con almeno 10 indagati a cui viene contestata l'apologia di fascismo.

“Quelli che oggi alzano il braccio ad Acca Larentia, sono gli stessi dei pellegrinaggi a Predappio, delle ronde punitive contro gli immigrati e spesso e volentieri anche dei rapporti con la criminalità organizzata. Sono quelli che umiliano la nostra Costituzione” hanno aggiunto i due consiglieri eletti nelle file del PD municipale. Fatta questa premessa, c’è anche un’altra richiesta che le forze di centrosinistra del municipio hanno inoltrato al minisindaco del Municipio VII.

Vietare il raduno

Il presidente Francesco Laddaga non dovrà limitarsi “interloquire con il sindaco e con la giunta capitolina” solo per far rimuovere murale e croce celtica. Il minisindaco, su richiesta della maggioranza che lo sostiene, dovrà attivarsi in Campidoglio affinché sia anche negata da parte della prefettura, l’autorizzazione a svolgere la manifestazione del 7 gennaio. Con un’eccezione: la commemorazione istituzionale dei giovani caduti.