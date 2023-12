Erbacce da rimuovere, messi in sicurezza 70 chilometri di piste ciclopedonali

Rimosse le piante infestanti cresciute fuori controllo nei percorsi dedicati alla mobilità sostenibile. Nel corso delle ultime due settimane sono state sfalciate sui tracciati che si sviluppano a ridosso del principale fiume della Capitale.

Dove sono stati eseguiti gli interventi

Gli interventi del dipartimento Csimu sono stati condotti, lungo la dorsale del Tevere, da Castel Giubileo fino al Ponte di Mezzocammino, compresa la banchina. Analoga operazione è stata effettuata lungo la dorsale dell’Aniene, da via Nomentana a viale Tiziano ed anche sulla pista ciclabile di Ostia Antica.

Oltre agli interventi citati è stata eseguita la pulizia dal verde infestante in via Vitorchiano dove il Csimu ha proceduto anche alla messa in sicurezza di 400 metri di costone adiacente alla pista. Durante le lavorazioni, in collaborazione con Ama, è stata effettuata anche la rimozione di materiali abbandonati e la ripulitura in via del Baiardo, all'interno dell'area a verde tra l'Olimpica e i circoli sportivi.

Settanta chilometri di ciclabili messi in sicurezza

“Abbiamo svolto un lavoro di pulizia e messa in sicurezza molto importante – ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini -. Diverse tratte erano completamente invase dal verde infestante, che impediva la percorribilità. Lungo le piste ci siamo imbattuti anche in vere e proprie discariche che occupavano la sede stradale, costringendo le persone a fare delle gimcane”.

Complessivamente gli interventi sono stati svolti su 70 chilometri di piste ciclopedonali con un importo complessivo di circa 200mila euro del bilancio capitolino. “Ora la situazione è stata ripristinata, garantendo la sicurezza del passaggio” ha concluso Segnalini che, per questo, oltre al dipartimento Csimu ha ringraziato anche la municipalizzata ai rifiuti “che ci sostiene sempre in queste attività di pulizia e decoro”.