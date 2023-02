Aree gioco off limits per migliaia di bambini: rimosse tutte le altalene

Niente altalene nelle aree gioco di Ostia levante. E non solo lì. In molte aree ludiche del territorio governato da Mario Falconi, da alcuni mesi, mancano all’appello numerosi arredi.

Le aree giochi senza altalene

“Ad Ostia levante l’unico parco in cui sono presenti ancora tutti i giochi è quello situato nella zona di piazza delle Fiamme Gialle, di fianco al mercato. Lì è stato rimosso soltanto un ‘girello’ – spiega Omar, un genitore di Ostia – per il resto ad Ostia Levante non troviamo più altalene in giro. Nel parco dei Fusco, di fronte al primo cavalcavia, non è rimasto alcun tipo di gioco. Lì, in verità – ha riconosciuto il genitore – le altalene erano ammalorate, ma in altri parchi non capiamo che problemi abbiano riscontrato, perché praticamente non ce ne sono più nel quartiere”.

I casi verificati ad Ostia

Le segnalazioni sono piuttosto puntuali. In via Punta del Saraceno ci sono due scivoli ma spicca soprattutto la presenza di un grosso tappetino antinfortuni privo di arredi. Nel parco di piazza delle Fiamme Gialle, di fronte alla caserma della guardia di finanzia, è rimasto soltanto un ponte con gli scivoli. Nel citato parco dei Fusco non ci sono neppure quelli, visto che restano solo i tappeti antifortuni. Nel parco XXV Novembre 1884, in via Piero Rosa, è stato rimosso un girello e tutte le sedute delle altalene, di cui restano soltanto i montanti e la barra portante in legno.

Il provvedimento partito dopo l'estate

Come mai mancano tanti arredi nelle aree ludiche del municipio X? “Le rimozioni sono partite dopo l’infortunio in cui è rimasto coinvolto un bambino. E’ avvenuto lo scorso giugno nel parco Meli Cuccà di Centro Giano – ha spiegato la vicepresidente del municipio X ed assessora all’ambiente Valentina Prodon -da allora è partito un appalto di manutenzione e di ispezione che ha comportato la verifica di tutti i giochi del municipio”.

L’esito di queste ispezioni, ha comportato la rimozione degli arredi attualmente mancanti. “Molte altalene sono risultate pericolose ed in condizioni tali che non era più possibile ripararle – ha chiarito l’assessora Prodon – per questo si è intervenuti con la necessaria rimozione. In alcuni casi invece i giochi sono stati tolti perché era già prevista la loro sostituzione, con un apposito appalto”. La somma di questi due provvedimenti ha portato alla progressiva eliminazione degli arredi più vecchi da tutti i giardini del municipio.

Le sostituzioni e le manutenzioni

“Abbiamo chiesto dei fondi nel bilancio che in questi giorni è in approvazione, per poter procedere ad alcune sostituzioni. Purtroppo – ha ammesso l’assessora – non sarà un’operazione immediata. Di positivo però c’è il fatto che ora i giochi verranno verificati ogni tre mesi, quindi potremmo intervenire in manutenzione ordinaria, senza arrivare a doverli togliere”. In prospettiva la gestione delle aree ludiche, quindi, è destinata a migliorare. Per i prossimi mesi, invece, i bambini del municipio X dovranno rinunciare alle loro altalene.