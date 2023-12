Rimossa la discarica a cielo aperto all’ingresso della riserva di Monte Mario

Materassi, pneumatici, sacchi neri, materiali plastici e di risulta. In via Gomenizza, a poche centinaia di metri dallo stadio Olimpico, è stata rimossa una discarica a cielo aperto.

Una discarica nascosta nella vegetazione

I rifiuti erano stati accatastati in un’area di pregio naturalistico, tra i due ingressi della riserva di Monte Mario. È lì che nella mattinata del 20 dicembre sono intervenuti uomini e mezzi per bonificare un sito che, il municipio I, da tempo sta chiedendo di valorizzare. Prima di qualsiasi progetto di rilancio, però, occorreva liberare l’area dai materiali che vi erano stati illecitamente abbandonati.

La bonifica del sito

“Era una vera discarica e per ripulirla sono dovuti entrare in azione i bobcat – ha spiegato il consigliere municipale Renato Sartini, intervenuto sul posto a documentare con foto e video l’intervento – sono stati riempiti due interi container con il materiale rimosso da questo sito. È il primo passo, poi quest’area dovrà essere recintata e video sorvegliata, per evitare che chi in passato vi ha conferito di tutto, possa tornare a farlo”.

Gli altri progetti di rilancio della zona

L’area bonificata si trova difronte al giardino che il municipio, con un finanziamento di 90 mila euro, intende riqualificare trasformandolo in una palestra a cielo aperto. Sempre nello stesso quadrante c’è poi il progetto del Campidoglio che, con la città dei quindici minuti, intende rilanciare la zona di “Prato Falcone”, rendendola meno trafficata a più a portata dei cittadini.

Il recupero del casale

Ed a proposito dei cittadini, dietro uno dei cancelli d’ingresso alla riserva di Monte Mario, c’è un casale inutilizzato su cui ha messo gli occhi il municipio con un progetto alternativo a quello che, anni fa, aveva ipotizzato Roma Natura. L’ente di prossimità ha proposto a Roma Natura, che ne è responsabile, di eleggerlo a “casa della cittadinanza attiva”. “È un progetto in cui continuiamo a credere” ha spiegato Sartini, consigliere della civica Gualtieri “intanto nel casale stanno sistemando l’impianto elettrico e quello termico”. Un altro passo avanti verso la riqualificazione di un quadrante in cui, da oggi, c’è una discarica in meno.