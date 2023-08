Via Veneto, dal Campidoglio due milioni e mezzo per rilanciare la strada della "Dolce vita"

Fondi per progettare il rilancio e per realizzarlo. Nell’assestamento di bilancio appena approvato in Campidoglio, ci sono delle risorse destinate anche al rilancio di via Veneto.

Le migliorie previste per via Veneto

L’intenzione d’investire sulla strada, celebrata nella Dolce Vita di Fellini, era emersa già nel corso di alcune commissioni capitoline opportunamente convocate. In quelle occasioni era stata proposta una pedonalizzazione sperimentale da avviare nel fine settimana, la riorganizzazione della viabilità delle strade limitrofi e l’istituzione di un limite di 30 km/h. Queste ed altre misure erano anche confluite in una delibera d'indirizzo che, lo scorso autunno, è stata votata dall’aula Giulio Cesare.

I fondi a disposizione

Mancavano però, fino ad oggi, i soldi per realizzare tutti gli interventi prospettati e, ancor prima, mancavano le risorse per progettarli. Problema che ora, con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, dovrebbe essere superato.“Da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato per restituire a questa meravigliosa strada il suo splendore” hanno commentato i consiglieri democratici Mariano Angelucci e Antonio Stampete, rispettivamente alla guida della commissione turismo e di quella dedicata ai lavori pubblici. “Siamo felici” hanno aggiunto i due, ricordando che “sono stati stanziati infatti 250.000 euro nel 2023 per la progettazione e 2.2500.000 euro per la realizzazione”.

Gli investimenti dei privati

La strada è interessata da vari investimenti di privati che, come nel caso del maxi ristorante aperto nei locali dell’antica pasticceria Palombi, contribuiscono a restituire linfa ed appeal ad una via che, comunque, ha mantenuto un saldo rapporto con il suo passato. E prova ne siano i vari eventi che vi si continuano ad organizzare com’è stato, lo scorso 24 giugno, con il premio “La pellicola d’oro” che viene assegnato alle maestranze e all’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano.

La promessa di una nuova Via Veneto

Con i nuovi fondi a disposizione, viene garantito anche un apporto pubblico al rilancio della strada. Tra progetti legati a temporanee pedonalizzazioni, la riorganizzazione dei passi carrabili per il carico e lo scarico delle merci, l’arrivo di nuovi arredi pubblici, il tutto da associare ad una manutenzione ordinaria di marciapiedi e aiuole che negli ultimi anni non è sembrata sempre all’altezza, si può scrivere una nuova pagina. “Ora - hanno promesso Angelucci e Stampete - la nuova Via Veneto può diventare realtà”.