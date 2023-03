Rigenerazione urbana, l’ex assessore Valeriani attacca Rocca: “Non si torni indietro”

"Bisogna guardare la realtà, la legge sulla rigenerazione urbana ha un potenziale e culturalmente rappresenta un valore, ma probabilmente in qualcosa difetta, dobbiamo intervenire e correggere altrimenti continuiamo con lavori fatti solo nei quartieri ricchi". A dirlo, parlando della legge regionale sulla rigenerazione urbana approvata nel 2017, è il neogovernatore del Lazio, Francesco Rocca, durante la replica in consiglio all'apertura dei lavori. Un tema sul quale replica immediatamente Massimiliano Valeriani, ex assessore all'urbanistica della giunta Zingaretti e oggi consigliere d'opposizione.

Francesco Rocca mette in dubbio la legge sulla rigenerazione urbana

La legge sulla rigenerazione urbana è da quasi sei anni al centro del dibattito tra politica, professionisti e associazioni che si occupano della tutela del paesaggio e degli edifici storici. Più di una volta si è puntato il dito contro progetti di rigenerazione urbana che hanno causato l'abbattimento di villini storici, trasformati in palazzine di vetro e acciaio inserite in contesti storici. Per Rocca la legge del 2017 "sta favorendo cioè le palazzine per i ricchi, non sta favorendo l’edilizia in favore delle fasce più deboli - ha dichiarato - . Dobbiamo intervenire insieme, mi auguro anche con il supporto dell'opposizione, per fare in modo che vi sia una possibilità di non consumare suolo pregiato, ma di dare nuove opportunità edilizie in aree che hanno un'accessibilità differente per ubicazione storica e sociale". L'ex presidente della Croce Rossa Italiana ha poi annunciato di aver impegnato l'assessore Ciacciarelli, con deleghe alle politiche abitative e all'urbanistica "ad incontrare l'associazione nazionale costruttori edili e capire insieme come e perché non si investe. Se fosse un’operazione vantaggiosa, probabilmente avrebbero investito ovunque".

Valeriani (Pd): "Non si metta in discussione o si torna indietro"

Ma Valeriani, che negli ultimi cinque anni si è occupato di urbanistica nella giunta Zingaretti, non accetta una possibile revisione della legge del 2017 sulla rigenerazione: "Finora oltre 100 Comuni hanno recepito la normativa con un atto di Giunta o di Consiglio - recrimina - mentre sono altrettante le amministrazioni locali che hanno avviato le procedure per il recepimento della legge sulla rigenerazione urbana. Questo vuol dire che anche l'edilizia pubblica ha ricevuto un impulso positivo. Con questo provvedimento abbiamo voluto limitare il consumo di suolo per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, mettendo in sicurezza le costruzioni, riqualificando le città e le loro periferie e fornendo più servizi pubblici ai cittadini. Non è vero, quindi, che la legge non funziona: anzi può funzionare ancora di più se c'è il coraggio delle amministrazioni locali di intervenire per recuperare e riqualificare porzioni di territorio degradate e abbandonate". Così Valeriani si rivolge a Rocca: "Vuole proseguire questo percorso - conclude - o tornare indietro, al piano casa, alla frammentazione delle competenze, alla confusione normativa e al consumo del patrimonio ambientale della regione? La legge può sempre essere migliorata, ma non può essere messa in discussione".