Rigenerazione urbana, Gualtieri: "Roma è tornata attrattiva, speriamo di far arrivare tanti investitori"

E' un Gualtieri a caccia di investimenti quello che si è presentato al Mipim di Cannes, la fiera dell'immobiliare di alto livello che si tiene ogni anno. Con 13 miliardi di euro di interventi pubblici e privati in corso nella Capitale e un nuovo portale che li racconta (quasi) tutti, il primo cittadino non ha nascosto la soddisfazione per aver riportato uno stand della città all'evento, dopo lunga assenza.

"Mancavamo da anni - ha detto - faceva impressione. Ora siamo tornati. C'erano Londra, Parigi, ma noi no". Mentre inaugura il giardino "Marco Trani - Disc Jockey" ad Acilia, Gualtieri cerca di fare una sintesi di cosa ha significato essere a Cannes nei giorni scorsi: "Abbiamo presentato il lavoro che stiamo facendo e abbiamo costruito tanti incontri con gli investitori - ha raccontato - ho riscontrato una grande attenzione da tutto il mondo della rigenerazione urbana verso ciò che sta succedendo a Roma".

Ma queste visite hanno uno scopo, che Gualtieri non nasconde di certo: "Speriamo che questa attenzione porti un maggiore flusso di investimenti - ha concluso - per affiancare gli interventi che stiamo facendo con un'opera più diffusa di rigenerazione urbana".