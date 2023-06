Urbanistica, così cambiano le regole. E più di 200 villini storici si salvano dalla demolizione

Incentivare la rigenerazione urbana, salvando però una serie di villini storici che si trovano soprattutto in centro. Semplificare i processi burocratici, garantendo allo stesso tempo sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Limitare il consumo di suolo e aggiornare la Carta per la Qualità. Questi sono solo una parte degli obiettivi messi neri su bianco grazie alle nuove norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, approvate dalla giunta Gualtieri e presentate alla stampa il 13 giugno.

Modificate dopo 15 anni le norme di attuazione del piano regolatore

Una novità attesa da 15 anni, cioè da quando il Prg è stato varato dall'allora giunta Veltroni ormai agli sgoccioli. La delibera approvata in giunta, che costituisce variante urbanistica, dovrà ora essere prima adottata dall’assemblea capitolina e poi approvata definitivamente, sempre in aula Giulio Cesare, dopo il recepimento delle osservazioni e delle relative controdeduzioni. Ma cosa sono le NTA, cioè le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale? Sono regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare. In vigore dal 2008, ma nessuno ancora le aveva modificate - nonostante i tentativi - così dall'allinearsi alle più recenti normative regionali e nazionali. A rendere più facile questo passo amministrativo è stata la devoluzione dei poteri urbanistici dalla Regione Lazio a Roma Capitale, avvenuta sul finire della scorsa consiliatura guidata da Nicola Zingaretti.

Sblocco dei programmi integrati e più social housing

Parlando di periferie, la variante approvata alle norme di attuazione consentirà di rilanciare i cosiddetti PRINT, i programmi integrati che da PRG avrebbero dovuto essere 192 e invece sono ancora per la quasi totalità solo sulla carta. La modifica delle norme tecniche permetterà di intervenire o in modalità diretta o con permesso di costruire convenzionato su terreni fino a 12.000 mq, che si innalzano a poco più del doppio nei tessuti dedicati alle attività. Viene valorizzato lo sviluppo del social housing, con gli alloggi sociali che diventano standard aggiuntivi e anche opere realizzabili nell'ambito delle cessioni compensative.

Cambio di destinazione d'uso più facile

E ancora, per agevolare la trasformazione della città, l'amministrazione Gualtieri vogliono semplificare i cambi di destinazione d'uso: passano da 7 a 5 le categorie funzionali, che diventano residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale e rurale. Centrale anche il contrasto al proliferare di edifici abbandonati, con l'inserimento di un articolo speciale, il 21bis, che permetterà all'amministrazione di intimare alla proprietà dell'immobile di intervenire con progetti incentivati di rigenerazione urbana, ma potrà anche intervenire in danno rivalendosi sulla proprietà inadempiente e bloccare i cambi di destinazione d'uso.

Meno espropri, più acquisizioni di aree

Si sostituisce l'esproprio con il riconoscimento perequativo, quindi che pareggi il valore. Non che l'esproprio verrà eliminato, ma amministrativamente il Campidoglio vuole incentivare un superamento più soft dei procedimenti in stallo, favorendo l'acquisizione e la dotazione di aree destinate a servizi pubblici modificando l'articolo 22 delle norme tecniche. E i privati, all'interno di aree a servizi pubblici, saranno incentivati a investire tramite il partenariato pubblico-privato, realizzando e gestendo servizi assimilabili a quelli pubblici con l'obbligo di firmare una convenzione e impegnandosi a cedere l'area al termine della convenzione, qualora non sia stata rinnovata.

Limite di posti letto negli alberghi in centro

Roma Capitale, inoltre, modificando le norme tecniche di attuazione, incentiva la conversione di immobili in strutture alberghiere, qualora in questi ci siano già il 70% degli spazi adibiti ad affittacamere o case vacanze. Sostanzialmente il Campidoglio spinge a trasformare le attività per densificare l'offerta, alzandone la qualità. Ci sarà un limite di 60 posti letto nelle strutture che si collocano nella città storica.

Oltre 240 villini storici diventano (quasi) intoccabili

Modifiche anche alla Carte per la Qualità, il documento allegato al Prg che elenca gli immobili e le aree urbane sottoposte a un regime di tutela. Vengono recepite le novità inserite già nel 2008 e così nuovi villini storici vengono inseriti, così da salvaguardarli da possibili abbattimenti che verrebbero realizzati secondo la vigente legge regionale sulla rigenerazione urbana del 2017. Al contrario, alcuni immobili vengono stralciati, non avranno più dunque particolari vincoli e non sarà più necessario uno specifico regime di tutela, così da favorirne la rigenerazione. Sono 246 i nuovi villini individuati, inseriti nella Carta per la Qualità: 113 nel centro storico e 133 nel II municipio. Se la delibera di giunta arriverà al secondo voto in assemblea capitolina così com'è, significa che su questi 246 edifici storici non si potrà intervenire a meno di assenso, necessario, della Sovrintendenza Capitolina.

Dove si trovano i villini da salvare

Tra i villini storici che sono stati inseriti nella Carta per la Qualità, figurano il De Pineto a via Bertoloni ai Parioli, un villino in via degli Scipioni 277 a due passi da lungotevere Michelangelo e ancora ai Parioli ben tre villini che si trovano in circa 400 metri di strada tra largo Elvezia e via Barbara Oriani.

Veloccia: "Roma deve ricominciare a muoversi"

"La città si deve ricominciare a muovere, e così lo può fare - commenta Maurizio Veloccia, assessore all'urbanistica - . Ma senza perdere il punto di vista che Roma è unica. Oggi questo è un passo molto importante ma siamo ora pronti ad ascoltare tutti, la seconda fase riguarderà il programma dei servizi. Già stiamo lavorando con le università per capire quali sono i servizi che servono alla città municipio per municipio"