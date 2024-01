L'assemblea capitolina dedicata alla riforma di Roma Capitale

La riforma di Roma Capitale approda in aula Giulio Cesare. È in programma per il 18 gennaio infatti una una seduta dell'Assemblea capitolina dedicata esclusivamente alla Riforma per Roma Capitale. Presente in aula il sindaco Roberto Gualtieri. "Sono stati invitati a partecipare parlamentari delle varie forze politiche", spiega la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Ringrazio e sono felice che la conferenza dei capigruppo capitolini abbia condiviso e accolto la mia proposta per calendarizzare il consiglio straordinario per la prossima settimana, perchè si tratta di un tema che deve vederci uniti".

"Vogliamo mantenere viva l'attenzione su una riforma imprescindibile per la città di Roma- aggiunge- che deve avere poteri e risorse adeguate alla sua azione di governo locale, alla pari delle grandi capitali internazionali. Nella passata legislatura era stata raggiunta una convergenza politica in Parlamento. Un percorso che deve riprendere anche con l'attuale Governo. Roma merita la massima considerazione, perché non è una città qualsiasi, è la Capitale d'Italia ed è motore del nostro Paese".