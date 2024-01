Roma riceve meno risorse di Milano. Appello bipartisan per sbloccare la riforma dei poteri ferma in Parlamento

Che fine ha fatto l’iter legislativo per approvare la riforma per Roma Capitale? Quando la Città Eterna potrà vedersi riconosciuti quei poteri che le permetteranno di avere molte più risorse da mettere in bilancio? Il dibattito sul tema è ricominciato. La riforma, che sembrava essere arrivata alla corsa finale durante la legislatura di Mario Draghi, è ormai bloccata da due anni. Per questo il 18 gennaio in aula Giulio Cesare è andato in scena un consiglio straordinario, con diversi parlamentari presenti (Pd, FdI, M5S, AVS, Demos), che potrebbe aver riaperto il focus.

La riforma dei poteri di Roma Capitale secondo Gualtieri

A dirlo chiaro e tondo è Roberto Gualtieri, ex ministro e Sindaco da ottobre 2021. La riforma dei poteri di Roma Capitale deve essere ripresa in mano partendo dal testo già approvato quando a governare c'era Mario Draghi: "Il testo di riforma, con voto unanime, da una parte precisa e rafforza le disposizioni già presenti nell'articolo 114 rispetto alla specialità di Roma su adeguati mezzi e risorse - ha ricordato Gualtieri - E poi introduce l'assegnazione di poteri legislativi sulle materie non esclusive, con l'eccezione della salute, con una metodologia di individuazione corretta che assegna a Roma Capitale l'individuazione dei poteri legislativi che si ritiene opportuno assolvere. Un testo equilibrato, approvato all'unanimità in commissione. Penso sia saggio e di buonsenso non ricominciare da capo ma riprendere un testo approvato da tutti". Non si perda tempo, quindi.

Roma peggio di Milano a livello di risorse

Anche perché avere maggiori poteri, per la Città Eterna significherebbe recuperare un gap di risorse che ad oggi la vede penalizzata rispetto a Milano. Due settori nei quali Roma soffre terribilmente, trasporti e personale, vengono finanziati in maniera non adeguata rispetto alle esigenze, alla popolazione e alla quantità di pratiche da lavorare quotidianamente a livello centrale e distaccato nei 15 municipi. Come sottolinea Riccardo Corbucci, consigliere Pd e presidente della commissione Statuto e Roma Capitale, lo Stato versa 393 euro ad abitate per finanziare le risorse umane della Capitale, contro i 724 di Milano: "Roma, in ogni ripartizione finanziaria, riceve meno risorse per abitante rispetto agli altri comuni italiani - denuncia il dem a margine del consiglio straordinario -. Se si guarda al Tpl si riscontra un evidente sottofinanziamento e perfino se si andasse ad esaminare l'attuale ripartizione dei diversi investimenti del PNRR si vedrebbe che in troppi casi il criterio della popolazione non viene preso in considerazione, con esiti paradossali che riguardano non solo Roma ma anche le altre grandi città. Viene registrato annualmente un gap di risorse che oscilla tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro".

Impegno bipartisan per sbloccare l'iter parlamentare

Alla fine del consiglio, l'assemblea ha votato all'unanimità un ordine del giorno, a prima firma della capogruppo Pd Valeria Baglio, nel quale si chiede tra le altre cose di ottenere maggiori poteri anche per i municipi, nell'ambito della riforma di Roma Capitale. "Sono davvero felice della sintonia e dell'impegno costruttivo di tutta l'aula, di tutte le forze politiche presenti, - ha fatto sapere Baglio - per ridare slancio a un progetto essenziale: dare a Roma poteri, funzioni e risorse davvero commisurati al suo ruolo, alle sue peculiarità, alle sue necessità. Dobbiamo imporre questo tema nell'agenda politica dei prossimi mesi e coinvolgere in questo le forze politiche e sociali, produttive, i sindacati, le associazioni, il Terzo settore romane e nazionali per raggiungere il traguardo". Per Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina "è stato un confronto costruttivo e di grande responsabilità. Con l'approvazione unanime dell'ordine del giorno chiediamo di ripartire in tempi brevi con l'iter parlamentare, cruciale per il futuro della città. La Capitale d’Italia è il cuore pulsante del Paese e come tale va supportata".

M5S e Demos: "Non si perda tempo, al centro necessità delle persone"

D'altronde l'accordo politico trasversale è l'unica arma decisiva per arrivare a dama. Lo pensa anche Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del M5S: "In questi decenni si è perso troppo tempo cercando riforme mirabolanti e da titoloni sui giornali - spiega -, ma invece si deve partire dalle necessità delle persone che abitano la città e dalle azioni politiche sulle quali c'è già sinergia. Nella scorsa legislatura si è perso tanto tempo per capire i perimetri amministrativi di Roma. Siamo rimasti inchiodati mesi e mesi tralasciando il dato principale, e cioè che questa città ha bisogno di funzioni amministrative e risorse". Per Paolo Ciani, segretario e deputato di Demos, "c'è grande difficoltà a mettere a fuoco le cose reali ma non si può transigere sull'unicità di Roma. Serve uno statuto speciale: Parigi e Londra hanno poteri speciali, altre Capitali hanno spazio nella loro Costituzione. Lo status di Roma dovrebbe avere altrettanto riconoscimento. Il fatto che ci sia una premier romana e legata alla sua città dovrebbe essere uno stimolo ulteriore a dare a Roma i poteri che merita".

Rampelli (FdI): "Il governo concretizzerà il processo di riforma"

E chissà che le parole di uno che al governo ci sta, con un ruolo importante, non possano essere l'apripista a una svolta definitiva: "Roma ha urgente bisogno di trovare un suo spazio costituzionale - dice Fabio Rampelli di FdI, vicepresidente della Camera - , ma ha soprattutto bisogno di conquistare il cuore di molti italiani che, dalla seconda Repubblica in poi, vivono un pregiudizio verso la capitale che ha finito per danneggiarla fortemente. L'attuale maggioranza concretizzerà il processo di riforma e puntualizzerà i nuovi poteri di Roma capitale, ma occorre che tutte le forze sane, culturali, economiche, sociali dell'intera Nazione si smarchino dai campanilismi e scendano in campo subito per dare all'Italia una Capitale vera, che possa competere con le altre capitali europee e occidentali". D'accordo anche Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati-Forza Italia: "Dobbiamo innanzitutto però sconfiggere un problema - ha detto - quello di un campanilismo esasperato che si è creato nel Paese e di conseguenza anche con le rappresentanze dei vari partiti all'interno del Parlamento, frutto anche di un continuo parlar male di Roma. Ogni volta che si sente parlare o si legge della nostra città, compare la parola 'degrado', o la classica espressione 'Roma ladrona', che non è certamente riferita all'attività del Campidoglio, ma allo stato di abbandono in cui versano molte zone di questa città".

Cosa dice la proposta di legge ferma in Parlamento

La proposta di legge arenatasi dopo la caduta del governo Draghi, approvata all'unanimità alla Camera ad aprile 2022, si struttura su due articoli. Il primo prevede che all'articolo 114 della Costituzione (quello in cui si stabilisce che "Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento") sia aggiunto un comma, in cui si afferma che "Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma", quelle di competenza esclusiva appunto delle Regioni e quelle di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Il secondo invece stabilisce che "il trasferimento dei poteri legislativi" a Roma Capitale "decorre dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale".