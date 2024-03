Ostia, il municipio X è il primo a dire no alla riforma del codice stradale: il ddl di Salvini bocciato anche dal Campidoglio

Non ci sono soltanto i flash mob, nella giornata di sabato 9 marzo organizzati in 40 città italiane, con cui protestare per la riforma del codice della strada che la prossima settimana andrà al voto alla Camera e poi al Senato.Dal territorio cittadino si moltiplicano, infatti, le prese di posizione anche a livello istituzionale.

Ad Ostia il municipio è contrario al DDL sul codice della strada

Nel parlamentino di Ostia prima e poi anche in Campidoglio, i consiglieri si sono espressi contro quello che viene definito “il codice della strage”. Quello di piazza del governo vecchio è stato “il primo ente locale che recepisce le sacrosante istanze di una mobilitazione nazionale che a Roma è sfociata nel fine settimana scorso in un accorato appello a tutti i partiti” ha ricordato il capogruppo di Azione Andrea Bozzi, primo firmatario di un provvedimento passato con i voti della maggioranza e del M5s.

La richiesta dell’ente di prossimità, va nella direzione di “modificare in Parlamento la riforma che vuole limitare l'utilizzo degli autovelox, i poteri dei Comuni nel realizzare Ztl e piste ciclabili e che va totalmente contro le indicazioni del Piano Nazionale per la sicurezza Stradale 2030 e contro il Piano globale per la sicurezza stradale 2021-2030 dell'ONU-OMS. Ricordo che soltanto a Roma nel 2022 – ha aggiunto Bozzi – sono morti 43 pedoni, mentre le vittime della strada nel Lazio sono state 339 e ringrazio il nostro Consigliere regionale D'Amato che da mesi ha presentato la proposta di legge 'Lazio strade sicure' che però la maggioranza Rocca non ha ancora voluto calendarizzare”.

Sulla stessa linea le considerazioni del capogruppo pentastellato in municipio X. “La Proposta di Legge (PdL) sul nuovo Codice della Strada tanto voluta e promossa dal Ministro Salvini, se approvata, svuoterebbe i Comuni dei poteri necessari sugli indirizzi e interventi da adottare per la sicurezza stradale, contraddicendo di fatto il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 – ha premesso il pentastellato Alessandro Ieva – Noi andiamo in direzione opposta al Governo Meloni sia in Campidoglio che nei Municipi, presentando una proposta di deliberazione – di iniziativa consiliare M5S – per istituire il limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade della Capitale interessate da sedi scolastiche di ogni ordine e grado”.

Anche in Campidoglio bocciata la riforma

Anche in Campidoglio è stato presentato e votato un atto contro il DDL che mira a riformare il codice della strada. In Aula Giulio Cesare è stato portato dal presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola. Impegna il sindaco ad intervenire urgentemente presso il Governo per eliminare dalla riforma del nuovo codice della strada le norme in contrasto con il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 ed anche le norme che limitano la possibilità per i comuni di intervenire sulla gestione del traffico e della viabilità stradale.

“Allo stesso tempo – hanno commentato i consiglieri Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, del coordinamento cittadino Alleanza Verdi e Sinistra – chiediamo che siano promossi interventi normativi a favore della mobilità attiva, ossia l’uso della bicicletta o il muoversi a piedi, e a supporto del potenziamento del trasporto pubblico locale”. Dal campidoglio arriva anche la richiesta di incrementare i percorsi verso le Città 30 e individuare le risorse previste dal Piano per la realizzazione dei relativi interventi.