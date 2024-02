Case popolari, cambia tutto: assegnazioni con il contratto 4+4. E chi non paga per 4 mesi sarà cacciato

La gestione degli alloggi Ater da togliere al Comune fa discutere e preoccupa soprattutto il centrosinistra capitolino. L'indiscrezione di mesi fa, mai smentita e diventata oggetto di un serrato dibattito a mezzo stampa tra Campidoglio e Pisana, è però solo uno degli aspetti della riforma delle case popolari in preparazione negli uffici dell'assessore Pasquale Ciacciarelli. Una bozza, ancora ferma a novembre 2023, dalla quale emergono novità importanti e che, nei fatti, trasformano le case popolari in case che l'ente pubblico regionale affitta come un qualsiasi privato. Alloggi la cui assegnazione può decadere con più facilità rispetto allo stato attuale delle cose. Ma vediamo punto per punto tutte le novità che andranno a toccare i cittadini, tra chi già in una casa popolare ci vive e chi, da anni, attende di vedersene assegnata una.

La riforma regionale della legge sull’edilizia popolare

Il testo della bozza è nel cassetto dell’assessore Pasquale Ciacciarelli da novembre e il 15 febbraio sarà oggetto di un primo reale confronto con le organizzazioni sindacali. Lo scopo è quello di mettere profondamente mano alla legge regionale n.12 del 1999. Da quanto si può leggere, la prospettiva è già chiara: Rocca&Co. vogliono prendere il controllo, limitare fortemente il potere del Comune entrando nei bandi e nelle assegnazioni e istituire un giro di vite per colpire “furbetti”, occupanti e stranieri senza un reddito. Ma soprattutto, fa indossare all'edilizia residenziale una veste molto diversa da quella di oggi,

I punti chiave del testo in discussione

Rocca da un lato punta a mettere fuori gioco occupanti abusivi, morosi e delinquenti, recuperare crediti per le malandate casse delle Ater (soprattutto quella romana, che ha un rosso complessivo ben oltre il miliardo di euro) e depotenziare gli enti locali, soprattutto Roma Capitale, imponendo un controllo forte sulla “filiera”, soprattutto sull’impostazione dei bandi e sui criteri di assegnazione. Il Campidoglio gestisce circa 25mila appartamenti, il Partito democratico e il suo assessore di riferimento a Palazzo Senatorio, Tobia Zevi, puntano ad ottenere il controllo anche del patrimonio regionale, il governatore del Lazio respingerà questa richiesta ribaltandola: passa tutto sotto il cappello della Regione. Che, infatti, grazie alla riforma si riserva il potere di fissare i criteri per l’individuazione degli alloggi che possono essere destinati alla locazione a canone agevolato e a libero mercato, tra quelli di proprietà regionale, oltre alla fissazione dei requisiti per l’accesso ai benefici dell’edilizia residenziale pubblica, al controllo della situazione reddituale e patrimoniale dei nuclei che vivono in alloggi popolari, e influisce molto di più su assegnazioni e decadenze.

Locazioni quadriennali e chi non paga è fuori

Inoltre, la Pisana con l’entrata in vigore della nuova legge, stabilisce nuovi canoni di locazione (il minimo sarà di 35 euro) oltre a una durata del rapporto tra inquilino ed ente gestore che diventa molto più simile a quella di un qualsiasi contratto di locazione tra privati: quattro anni, rinnovabili per altri quattro anni, alla fine dei quali però il nucleo familiare dovrà dimostrare di avere ancora i requisiti adatti per beneficiare di un alloggio Erp. Una famiglia assegnataria di un alloggio Ater o Erp potrà rimanerci per decenni, ma a differenza di quanto accade oggi, ogni quadriennio dovrà rispondere alle domande dell'ente gestore e dimostrare di avere ancora i requisiti. Se di alza il reddito, se hai commesso una irregolarità nella gestione dell'immobile, sei fuori. In base al decreto ministeriale dell'aprile 2008, invece, ad oggi la locazione in edilizia residenziale pubblica è considerata "permanente": l'ente gestore può verificare a campione i requisiti ed effettuare censimenti periodici, ma non c'è alcuna scadenza nero su bianco. E attenzione: se nel periodo precedente al rinnovo una famiglia ha “sgarrato” di oltre quattro mesi nel pagare affitto o oneri accessori (pulizie, manutenzione verde, acqua, elettricità, riscaldamento), c’è la decadenza immediata. Una modalità che con ogni probabilità verrà duramente contestata dalle associazioni di categoria, in particolare chi segue gli inquilini Erp, i movimenti per la casa e i sindacati di base.

Le case popolari "messe a reddito"

Lo scopo della Regione, come trapela dalla lettura della bozza, è quello di far diventare le Ater a tutti gli effetti enti "paralleli", altro che gestione unica come auspicherebbe il centrosinistra. Inoltre, all'interno dell'articolo 2 della bozza che definisce "princìpi e finalità" della nuova norma, viene inserito un punto che i sindacati stanno già mettendo in discussione: "La messa a reddito degli immobili destinati alla locazione a canone agevolato ed a canone di libero mercato deve avvenire nel rispetto dei medesimi principi (trasparenza, semplificazione, tempestività, adeguatezza, temporaneità e differenziazione), previa pubblicazione sul sito degli enti Gestori di appositi bandi". Ciò per chi tutela i diritti degli inquilini è uno "smacco", perché significherebbe non garantire la destinazione esclusivamente popolare di edilizia costruita con precise finalità originarie.

Chi può e chi no fare richiesta di alloggio

Particolare interesse desta il nuovo articolo 13, quello che definisce i requisiti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Di base, come già predisposto dal testo del 1999, i cittadini stranieri devono essere in possesso di documenti che provino la regolarità della loro presenza sul territorio italiano, che sia un permesso di soggiorno o una richiesta di protezione internazionale. Ma la Regione vuole assicurarsi che queste persone possano pagare l’affitto regolarmente: per questo, se l’ISEE (l’indicatore della situazione economica di una famiglia) è pari a 0 o comunque inferiore alla soglia minima stabilita, il richiedente dovrà fornire la prova di fonti di sostentamento. Insomma, se si lavora in nero si è tagliati fuori da una casa popolare. Ma c’è dell’altro.

Occhio alle condanne passate in giudicato

Il documento, che ricordiamo non è ancora definitivo e non sembra prossimo all’approdo in giunta, dedica ampio spazio a chi non è assolutamente ammesso negli alloggi popolari: per esempio coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta una riabilitazione. Il criterio è esteso a tutti i componenti del nucleo: basta una persona e l’intera famiglia è fuori. I reati che escludono dalla partecipazione ai bandi (sui quali, specifichiamo, la Regione vuole intervenire direttamente in base a questa bozza di riforma) vanno da quelli legati al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope al favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, dal vilipendio ai delitti contro la pubblica amministrazione, giustizia, ordine pubblico e patrimonio, dai reati legati al gioco d’azzardo alla violazione dell’obbligo di istruzione elementare, fino alla detenzione o porto abusivo e traffico di armi.

Stretta sugli occupanti

Si arriva poi al capitolo che riguarda gli occupanti. In base alla riforma, chiunque si sia macchiato del reato di occupazione abusiva di un alloggio Erp o abbia occupato uno stabile privato in seguito a emergenza abitativa (in questo secondo caso fino al 2014, anno di entrata in vigore del cosiddetto decreto Renzi-Lupi), è escluso dalla possibilità di chiedere il beneficio di una casa popolare. Oggi a Roma non esistono praticamente più grandi occupazioni successive al 2014, basti pensare a Porto Fluviale che risale al 2003 o Spin Time all’Esquilino iniziata nel 2013, ma anche l’occupazione di Casale Nei che è del 2007. La norma, quindi, mira a coloro che si sono introdotti in un alloggio dopo quella data. E che i base ad un maxi-emendamento approvato nel febbraio 2020 dalla precedente amministrazione targata Zingaretti, possono ancora fare richiesta.

Cosa cambia nella distribuzione del fondo a sostegno degli affitti

C’è poi qualche novità anche per la gestione del fondo regionale che serve a sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione. Un’integrazione del canone dovuto ai proprietari degli immobili pubblici e privati, a favore degli inquilini che rispettino dei requisiti minimi. L’assessorato alle politiche abitative della Regione ha inserito un comma che farà discutere: “È demandata a regolamento della Giunta l’individuazione dei criteri per la ripartizione del Fondo tra Comuni ed Ater – recita il numero 3 - , tenendo in debito conto il numero di alloggi da ciascuno posseduti e dell’effettiva contribuzione al Fondo da parte degli stessi, previa individuazione della quota da destinare ai privati ed agli enti gestori privati”. Ricordiamo che la Regione, tramite l’Ater di Roma, gestisce quasi 50mila alloggi, se si aggiunge l’Ater della provincia si sfiorano i 70mila. Roma Capitale ne ha circa 25mila. Di conseguenza avrebbe margini di manovra più ridotti, spettandole meno risorse. Una messa all'angolo per il Campidoglio difficile da digerire.

Le conseguenze politiche e sociali

Insomma, non sarà una passeggiata per la Regione targata Fratelli d’Italia portare a termine il compito di riformare la legge sull’edilizia residenziale. Ovvio che i numeri schiaccianti in consiglio non ammettono colpi di scena, questo è chiaro. Ma politicamente il dibattito sarà animatissimo e gli attori sociali coinvolti non resteranno a guardare. La volontà della Regione di accentrare maggiormente il controllo delle assegnazioni, di aprire una seconda graduatoria oltre a quella Erp gestita dal Comune e di stringere rispetto ai criteri di accesso alla casa popolare saranno terreno di scontro tra Rocca e Gualtieri, tra Ciacciarelli e il suo omologo capitolino, Tobia Zevi. Il quale, da qui a breve, potrebbe avere più di una grana: con una riforma del genere, movimentare le famiglie oggi all’interno di stabili oggetto di grossi progetti di rigenerazione urbana potrebbe diventare un’impresa, soprattutto se sarà necessario bussare alla porta della Regione per avere alloggi disponibili.

.