Riforma case popolari, si riparte da zero. Fratelli d'Italia prende in mano la trattativa e apre ai movimenti

Si riparte da zero o quasi. La riforma delle case popolari, quella che è stata annunciata a inizio legislatura dal presidente della Regione Francesco Rocca, è ancora un'idea. Una prima bozza, trapelata in parte già a fine 2023, è stata frettolosamente rimessa nel cassetto quando i sindacati inquilini hanno sollevato il polverone per non essere stati coinvolti. Adesso a prendere in mano la situazione è il partito che guida la maggioranza, Fratelli d'Italia.

La riforma delle case popolari

Dopo annunci di approdi imminenti di un testo in giunta e successive frenate, il governo di centrodestra è in sostanziale stallo rispetto alla riforma delle case popolari. La legge 12 del 1999, che negli anni è stata più volte emendata, è nel mirino di Francesco Rocca e del suo assessore Pasquale Ciacciarelli. Ma l'obiettivo di cambiarla in lungo e largo entro l'estate potrebbe non essere centrato. A dare uno scossone ci pensa Fratelli d'Italia, in particolare la presidente della commissione politiche abitative e urbanistica Laura Corrotti.

FdI apre a sindacati e movimenti

Lo fa iniziando una serie di audizioni aperte a tutti i soggetti coinvolti dal tema. Dai sindacati inquilini a quelli dei proprietari, passando anche per i movimenti che tutelano i diritti degli occupanti abusivi. Un asse, quello tra la destra regionale e gli attivisti romani, che potrebbe inaspettatamente portare ad un risultato condiviso. Difficile succeda davvero, ma è un primo passo. "Abbiamo deciso di cambiare approccio, adottando una modalità differente - conferma Corrotti a RomaToday - perché la bozza uscita mesi fa aveva scatenato le critiche delle associazioni di categoria per la mancata condivisione. Insieme al partito ho deciso di ascoltare tutti, perché questa riforma non deve essere calata dall'alto".

Cambio di passo

In effetti l'unica riunione ufficiale tra sindacati inquilini e proprietari e rappresentanti della giunta Rocca c'è stata il 15 febbraio, poi niente più. In quell'occasione il capo di Gabinetto Giuseppe Pisano aveva promesso, come riferito dagli stessi sindacati, di inoltrare un testo nel giro di pochi giorni. Non è mai successo, a quanto pare. Da quel momento in poi, inoltre, si è fermato un po' tutto anche perché Regione e Comune hanno intensificato gli incontri per risolvere un'altra questione, ben più spinosa perché tocca "le tasche" delle Ater e quindi della Pisana: i debiti Imu verso il Campidoglio. La mossa di Fratelli d'Italia è un gesto quasi d'imperio, in piena campagna elettorale per le Europee: il leghista Ciacciarelli viene "messo da parte", mentre le scadenze imposte da Rocca diventano molto più lasche.

Cambieranno anche le Ater

"Come partito ci sta a cuore che si mettano in regola tante situazioni ignorate per decenni - prosegue Corrotti - e senza un testo, è come se si ripartisse daccapo. Parliamo con chi conosce i problemi degli alloggi, facciamo nostre una serie di criticità e puntiamo a consegnare alla giunta un testo completo, approfondito. Ovviamente discutendolo in commissione e con gli altri partiti di maggioranza". Rispetto a quanto detto finora, c'è poi una novità: Fratelli d'Italia non punta solo alla riforma della legge 12 del 1999, quella generica sull'assegnazione delle case popolari e sui requisiti di accesso. Ma anche alla legge 30 del 2002, quella che norma le aziende territoriali che gestiscono il patrimonio pubblico, quindi le Ater. Un lavoro a 360 gradi che vedrà interlocutori tutti, nessuno escluso.

La protesta disinnescata

La prima commissione sarà giovedì 16 maggio alle 12, cinque ore prima della protesta indetta da Asia Usb e dal Movimento per il diritto all'abitare sotto la sede della Regione Lazio a Garbatella. La manifestazione è stata convocata proprio per fare pressioni affinché determinati punti mal digeriti vengano inseriti nella nuova legge. Gli stessi referenti dei sindacati e dei movimenti, però, sono anche stati invitati da Laura Corrotti a dire la loro sul tema della riforma. "L’idea è partire da coloro che si sono fatti carico della protesta iniziale - conclude Corrotti -, quindi sindacati e comitati più coinvolti. Poi vorrei sentire tutte le realtà e per ultimo ma non per importanza anche i commissari e i direttori delle Ater, che al momento non sono mai stati ascoltati, da quel che mi risulta".