Riforma case popolari, la Regione apre al confronto con i sindacati

La riforma dell'edilizia residenziale pubblica da parte della Regione Lazio entra in una seconda fase. Potrebbero essercene molte altre dopo, ma intanto registriamo un fatto: i sindacati degli inquilini sono stati accolti alla Pisana dal capo di gabinetto Giuseppe Pisano e dall'assessore Pasquale Ciacciarelli. L'inizio di un confronto.

Riforma case popolari

Nei mesi scorsi sono state diverse le anticipazioni, anche per bocca dei protagonisti (vedi lo stesso governatore Francesco Rocca), rispetto alle intenzioni della Regione targata centrodestra. Una stretta sulle assegnazioni degli alloggi Ater ed Erp (quindi comunali), nessuna possibilità di richiesta da parte di ex o attuali occupanti abusivi, controlli serrati sui redditi degli stranieri. Ma soprattutto una gestione accentrata dell'edilizia pubblica, con contratti di locazione del tutto simili a quelli applicati tra privati: rinnovi ogni quattro anni, dopo controlli sul reddito. Modalità che hanno messo sull'attenti i sindacati, sicuramente Unione Inquilini e Sicet, oltre ad Asia-USB. Solo che questi ultimi alla Pisana non sono stati invitati.

Le preoccupazioni di Sicet

"I criteri di accesso come sono circolati nella bozza di ottobre - commenta Paolo Ragucci di Sicet - ci spaventano un po'. Penso all'esclusione di chi ha avuto una condanna in via definitiva, è contro il basilare buon senso. E all'apparenza si profila un certo accanimento verso gli extracomunitari. E il 4+4 cos'è, un affitto normale? Ma le case popolari sono misure di welfare, le Ater non sono agenzie immobiliari che rescindono quando vogliono. Qui si gestisce un bisogno, che dura finché esiste il bisogno. La riforma non può diventare una legge punitiva, ma deve aprirsi al social housing e mettere mano al sistema gestionale, che oggi è il vero buco nero di Ater, aziende tecnicamente fallite".

L'apertura al dialogo della Regione

Si prendono tempo per approfondire quelli di Sunia Roma: "Avremo a breve un documento aggiornato - conferma Emiliano Guarneri - e allora su quello potremo confrontarci tra di noi e arrivare a una conclusione anche comune". "La giunta ci ha ricevuti e questo è positivo - aggiunge Fabrizio Ragucci di Unione Inquilini - e ci ha fornito delle linee generali sulla riforma, sulle quali ora è impossibile fare ragionamenti precisi. Il testo che circola è datato, restiamo in attesa. Positivo che si è aperto un confronto, ma per le valutazioni di merito attendiamo".

Asia-Usb annuncia battaglia

Chi ha messo già nero su bianco intenzioni bellicose è Asia-USB, gli esclusi (ad oggi) dal confronto: "Ci opporremo con tutte le nostre forze - fa sapere Angelo Fascetti - affinché questa riforma, così come descritta, non venga mai approvata. La nostra storia e la nostra idea di Diritto alla Casa non ci consentono di esimerci dal confronto e se necessario dalla battaglia politica, mettendo in atto tutte le forme di dissenso che via via sceglieremo, senza alcuna esitazione. Il nostro auspicio è che questa bozza rimanga a dormire nel cassetto, per realizzare questo obiettivo lanciamo un appello alla mobilitazione affinché finalmente si apra un conflitto serio con questa Giunta Regionale, avente come tema le politiche abitative di cui la Regione Lazio e le famiglie in difficoltà hanno realmente bisogno".