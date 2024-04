Riforma Ater, Rocca si affida al capo di gabinetto per chiudere a breve. Decisivo l'accordo con Gualtieri sull'Imu

Fino allo scorso venerdì, sembrava che l’iter per la riforma della legge 12 del 1999 sull’edilizia residenziale pubblica stesse subendo una frenata importante. L’assessore regionale alle politiche abitative, Pasquale Ciacciarelli, aveva fatto chiaramente capire che la discussione sul testo era ancora a “carissimo amico”, dovendo passare prima per un ampio confronto con le forze di maggioranza e con le sette Ater. Aggiungendo che, al momento, la discussione con il Comune fosse fortemente limitata alla questione dell’Imu non pagata dalle aziende residenziali. A quanto raccoglie RomaToday, però, i tempi sarebbero ben più veloci.

Rocca tira dritto sulla riforma delle Ater

Le intenzioni del presidente Francesco Rocca sono chiare. Le ha rese pubbliche a marzo, durante la conferenza stampa di presentazione del primo anno di governo: “Entro giugno, massimo per l’estate, la nuova legge arriverà in consiglio”. Una volontà evidentemente molto ferrea, con una tempistica precisa. Per rispettarla, l’ex numero uno della Croce Rossa Italiana ha messo tutto in mano al suo capo di gabinetto, Giuseppe Pisano. Che sta tirando dritto. A quanto pare senza fornire riscontri al partito di maggioranza alla Pisana, Fratelli d’Italia, che vanta 22 consiglieri e presiede con Laura Corrotti la commissione politiche urbanistiche e abitative.

Accordo Regione-Comune sul debito Imu

Tale velocità, che per voci non ufficiali comporterebbe l’approdo della riforma delle Ater in giunta già nelle prossime settimane, avrebbe come principale causa l’approdo a un’intesa tra lo stesso Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Intesa che vede al centro una sorta di moratoria rispetto proprio al pagamento dell’Imu sugli alloggi Erp gestiti dall’Ater di Roma. In sostanza, per i 172 milioni di euro chiesti da Roma Capitale per le annualità 2016, 2017 e 2018 (e messi a bilancio da Ater Roma) non ci sarà nulla da fare. Ma per il futuro, il Campidoglio sarebbe disposto a trovare una soluzione che sganci da ogni onere l’azienda oggi in mano al commissario straordinario Orazio Campo. Una boccata d’ossigeno non indifferente. Va da sé che questo “favore” permetterebbe al centrosinistra di mitigare alcuni aspetti più spigolosi contenuti nella prima bozza di riforma e magari scongiurare l’istituzione di una doppia graduatoria per l’assegnazione degli alloggi, come inizialmente annunciato dallo stesso Rocca.

Differenza di vedute

E’ evidente, quindi, come ci sia uno scollamento tra l’assessore Ciacciarelli da una parte e il presidente Francesco Rocca e il suo capo di gabinetto Giuseppe Pisano dall’altra. L’esponente della giunta, leghista, raccomanda cautela nel portare avanti l’iter della riforma e sottolinea l’importanza del ruolo della maggioranza, dove è Fratelli d’Italia a dare le carte. Cautela che, evidentemente, non viene vista di buon occhio dal governatore. E la conferma di un dialogo serrato ma “esclusivo” tra Rocca e Gualtieri e tra i loro staff più stretti si riscontra anche in un altro dato: neanche l’assessore alla casa capitolino, Tobia Zevi, è coinvolto nella trattativa.

Resta il nodo proprio dei rapporti con la maggioranza. Come reagirà Fratelli d’Italia a questa accelerazione? Il testo che verrà partorito dai confronti tra le due amministrazioni, avrà vita facile in commissione regionale? Vedremo.