Riforma Ater, Rocca corre ma Ciacciarelli "frena". Comune e Regione parlano solo di Imu

Per quanto Francesco Rocca stia spingendo sull'acceleratore per avere la riforma delle Ater entro l'estate, c'è una realtà con la quale il governatore deve scontrarsi: non c'è alcun testo in bozza in discussione tra le forze politiche. Almeno così afferma l'assessore a casa e urbanistica Pasquale Ciacciarelli, che di questo fardello è stato incaricato ormai un anno fa e si appoggia sul capo di gabinetto Giuseppe Pisano per riuscire a sbrogliare la matassa. Possiamo dirlo quasi con certezza, anche se nella vita (e in politica) mai dire mai: da qui a tre mesi difficilmente verrà approvato alcunché.

La riforma delle Ater

L'occasione per saperne di più è stata la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge sblocca-condoni firmata da Laura Corrotti. Pasquale Ciacciarelli la sostiene, come il resto delle forze politiche di maggioranza. Questa proposta, però, potrebbe avere un iter ben più veloce della riforma sulle Ater, di cui si parla da giugno 2023 ma che di luce, ad oggi, ne ha vista poca. Francesco Rocca nella conferenza stampa in cui ha presentato il primo anno di mandato, ha fatto un balzo in avanti e messo fretta alla sua squadra: "La riforma sarà pronta per giugno, massimo entro l'estate". Tempi stretti, forse troppo ottimistici considerando che in mezzo ci sono le elezioni europee (8 e 9 giugno), oltre a varie amministrative in comuni più o meno importanti e di conseguenza una campagna elettorale che vedrà coinvolto tutto il consiglio regionale e gli stessi assessori. Ciacciarelli incluso che appoggia la candidatura di Mario Abruzzese.

Un documento da condividere in maggioranza

E poi ci sono dei passaggi obbligati, che RomaToday più volte ha descritto nel dettaglio in base agli umori raccolti all'interno del consiglio. Passaggi che l'assessore conferma: "E' una legge di portata importante, che va condivisa prima di tutto e discussa con tutta la maggioranza della Regione Lazio - le sue parole in Sala Tevere -, perché ha un impatto importante". Forzando un po', il sotto testo è: Fratelli d'Italia dev'essere d'accordo su tutto, sennò non se ne fa niente. Ciacciarelli, da leghista, non lo può certo dire ma è chiaro che con 22 consiglieri è il partito di Giorgia Meloni a dover dare le carte. E ormai in maggioranza oltre a loro a poter fare la voce grossa c'è solo Forza Italia che, a breve, ingrosserà ulteriormente le sue fila proprio a discapito della Lega.

Ciacciarelli ci va coi piedi di piombo

Anche le stesse Ater si aspettano di essere più considerate. Quello che sappiamo è che finora nessuno ha alzato il telefono per chiedere un parere per esempio a Orazio Campo, commissario straordinario dell'azienda di Roma o a Giuseppe Zaccariello dell'Ater provinciale, tanto per citarne due che rappresentano la quasi totalità degli immobili regionali sul territorio. "Solo nel comune e nella provincia di Roma ci sono oltre 150mila alloggi - continua Ciacciarelli - la legge avrà un grande impatto. E il problema vero è proprio con il Comune di Roma. Ci stiamo vedendo, ci incontriamo, ma parliamo soprattutto dell'annoso problema dell'Imu". Che è la chiave di volta nella trattativa tra Gualtieri e Rocca, tra lo stesso Ciacciarelli e il suo omologo capitolino Tobia Zevi: le Ater non hanno risorse per pagare gli arretrati chiesti dal Campidoglio e non vorrebbero pagare la tassa nemmeno in futuro: "Su questo vorremmo un intervento normativo nazionale - si auspica Ciacciarelli - e loro (il Comune, ndr) deve capire come e dove intervenire. Se discutiamo della riforma? Non c'è un testo, quindi loro non posso presentarci alcun tipo di osservazione o istanza. Siamo in fase embrionale".

E se l'iter per l'approvazione di una legge è in fase embrionale, si può prevedere che si concluda in due, massimo tre mesi essendoci anche in mezzo importanti elezioni europee e amministrative locali? Difficile. Quasi impossibile.