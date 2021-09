Emergenza rifiuti, il sindaco di Guidonia lancia l’impianto di Aprilia: "È sottoutilizzato"

Il Sindaco di Guidonia non vuole che il TMB dell’Inviolata entri in funzione. Anche perché, ha spiegato il primo cittadino, esistono delle alternative per gestire i rifiuti della Capitale.

L'alternativa al TMB di Guidonia

Per verificare se “la minacciata apertura del problematico impianto dell'Inviolata sia veramente l'unica soluzione alla crisi dei rifiuti romana” Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio, si è recato in visita all’impianto della RIDA Ambiente di Aprilia. L’azienda, ha spiegato il primo cittadino del comune aeroportuale, ha dichiarato l’intenzione di accogliere i rifiuti romani. Un’ipotesi che potrebbe mettere al riparo il territorio guidoniano dall’accensione del TMB di Manlio Cerroni.

Un impianto sotto utilizzato

“Abbiamo appreso che l'impianto di Aprilia ha ancora una capacità residua autorizzata di 409mila Tonnellate annue, quindi del tutto simile alla quantità massima conferibile a Guidonia, in un impianto che ricordiamo si trova nel pieno di ricorsi promossi dalla nostra amministrazione e che si trova nel cuore del parco dell'Inviolata. Aprire Guidonia è perfettamente inutile oltre dannoso per l'ambiente" ha dichiarato il Sindaco Michel Barbet a margine del sopralluogo.

Le intenzioni di Raggi

L’ipotesi di mettere in funzione le linee del TMB dell’Inviolata era stata annunciata da Virginia Raggi. Una possibilità che il primo cittadino di Guidonia, eletto tra le fila del Movimento cinque stelle, sta invece cercando di scongiurare in tutti i modi. Ricorrendo ad esempio all’interdizione di via dell’Inviolata. L'efficacia di quel provvedimento è stato però sospesa dal TAR, tra le proteste dell’amministrazione locale, contraria all’accensione dell’impianto di trattamento meccanico biologico. Una possibilità che potrebbe essere scongiurata, secondo Barbet, puntando su altri impianti sottoutilizzati. Come quello di Aprilia.