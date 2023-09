Il rifiuti diretti al termovalorizzatore partiranno da Villa Spada. È scontro con il Campidoglio

I rifiuti di Roma arriveranno al termovalorizzatore previsto a Santa Palomba via ferro partendo da Villa Spada, quartiere che sorge nel quadrante nord della città lungo la Salaria. È questa una delle ipotesi alle quali sta lavorando il Campidoglio nell’ottica dell’attivazione dell’impianto che dovrà bruciare 600mila tonnellate di indifferenziato l’anno. A partire probabilmente dalla fine del 2026.

I rifiuti da Villa Spada verso il termovalorizzatore

L’area individuata per il caricamento delle eco-balle sui treni diretti a Santa Palomba è quella della stazione Roma Smistamento, lo scalo merci e deposito dei convogli ferroviari accanto alla fermata della FL1 Nuovo Salario.

“Allo stato attuale abbiamo individuato almeno due-tre centri dove fare questa operazione e caricare le eco-balle che devono essere portate a Santa Palomba. Villa Spada può essere una buona soluzione, ci sono gli spazi, la logistica, ci sono sufficienti aree di rispetto ed è un'area essenzialmente industriale”, ha sottolineato il direttore generale di Roma Capitale, Paolo Aielli, nel corso di una seduta della commissione capitolina Trasparenza dedicata al progetto del termovalorizzatore. "Stiamo studiando anche altre due ipotesi che sono più prossime. Villa Spada è a nord della città, ma se ne facciamo anche a est e ovest, magari allontanandoci di 8 chilometri, il costo non cambia".

Il territorio protesta

“Cambierà invece, ed in peggio, la qualità della nostra vita”. Commentano i residenti del quadrante. Parliamo infatti della stessa area della città che per otto anni ha ospitato l’ex Tmb Salario, dove il trattamento meccanico biologico dei rifiuti ha condannato migliaia di cittadini a vivere con le finestre chiuse e i nasi turati per difendersi dai miasmi. Dall’odore acre e nauseabondo che in tanti scatenava emicrania, problemi gastro intestinali e lacrimazione degli occhi.

Indispettito il municipio che già si è opposto all’impianto per la selezione ed il recupero delle terre di spazzamento che Ama e Comune vorrebbero realizzare proprio nel sito dell’ex Tmb, in via Salaria 981."È incredibile. Nel giorno in cui il municipio riavvia le attività del centro polivalente per persone con disabilità a Villa Spada, il direttore generale ci racconta l'ipotesi di utilizzare l'area smistamebto, sempre un'area di Villa Spada, per la trasferenza dei rifiuti verso il termovalorizzatore. Non è possibile lanciare ipotesi come questa senza teneer conto della vita delle persone che abitano il territorio. Il municipio - ha detto in un video il minisindaco dem, Paolo Marchionne - è contrario a questo stillicidio di ipotesi e progetti lanciati così senza tener conto degli impegni che ci siamo presi, ossia di rendere la vita delle persone che abitano nanche non in centro città migliore portando più servizi. Queste scelte così delicate non si fanno sulla pelle del municipio".

I cittadini sul piede di guerra

“Questa è una follia”, dice ai microfoni di RomaToday Daniele Poggiani del comitato spontaneo cittadini Villa Spada. “Smistamento è immersa completamente tra Fidene, Serpentara, Villa Spada e Colle Salario. Questa scelta andrebbe a colpire la stessa cittadinanza che per anni ha combattuto contro gli effetti disastrosi del Tmb. Per l’ennesima volta - annuncia Poggiani a nome dei residenti dell’area - ci troveranno sul piede di guerra”. Lo sono già anche contro il nuovo impianto previsto nel sito Ama Salario.

“Continuano a sfruttare questa zona in maniera non dovuta perché è inidonea a poter ospitare movimentazione di rifiuti. Sulla stazione dalla quale dovrebbero partire le eco balle dirette al termovalorizzatore si affacciano quattro quartieri, 70mila cittadini. Evidentemente gli otto anni di miasmi già subiti non sono stati sufficienti. Ma noi faremo le barricate affinchè questo non avvenga”.

"È una vergogna quello che stanno facendo a questo territorio. Per otto anni abbiamo subito i miasmi provenienti dal Tmb e abbiamo combattutto con rabbia e disperazione", si sfoga Maria Teresa Maccarrone per anni pasionaria della protesta contro l'impianto del Salario. "Nel 2019 hanno revocato l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e adesso vogliono posizionare nell'ex Tmb un nuovo impianto di trattamento per le terre di spazzamento. E non basta perchè la notizia di voler caricare sul treno i rifiuti indifferenziati a Villa Spada ci fa tornare indietro al 2018 quando hanno dimenticato la storia di questo territori. Dovrebbero vergognarsi". Non è esclusa una manifestazione di protesta.

"Siamo fortemente contrari all’identificazione di Villa Spada e l’ex TMB come aree per la preparazione, lo stoccaggio e il caricamento dei rifiuti verso il presunto e futuro termovalorizzatore Santa Palomba o come aree destinate ad ospitare impianti di trattamento rifiuti. Ancora una volta dal Comune di Roma un’idea fuori luogo che non tiene conto né del posizionamento dell’area, né della viabilità, né tantomeno del confronto con i cittadini. Siamo stanchi di un’amministrazione ombra, che non dialoga con i romani e che impone scelte prese in quelle stanze buie dove la popolazione e le opposizioni non vengono mai invitati al confronto". Così in una nota Stefano Erbaggi, consigliere del Comune di Roma. "Ci lascia basiti l'atteggiamento della Giunta Gualtieri che ha evidentemente, trai suoi piani, quello di continuare a martoriare una comunità e un territorio che hanno dato fin troppo in tema di rifiuti alla città di Roma. Il Sindaco cambi rotta o si dimetta".

In molti da quelle parti ricordano poi quanto accaduto nell’estate del 2018 quando un treno con dentro 700 tonnellate di rifiuti è rimasto per due mesi fermo in stazione.

L'attacco di FdI: "Il municipio sapeva"

Ma "il municipio sapeva", ne è convinta la predidente della commissione trasparenza di Piazza Sempione Giordana Petrella (FdI). "Mettiamo fine a questa farsa dell'amministrazione municipale sulla questione del Tmb di Via Salaria, del termovalorizzatore e degli altri impianti per il ciclo dei riuti a guida Marchionne-Zocchi. Il 31 maggio del 2023 convocavo in commissione Trasparenza l'Assessore alle Politiche Ambientali Zocchi della Giunta Marchionne, dopo una verifica in commissione ambiente, avente ad oggetto richiesta di informazioni e chiarimenti su presunto progetto per trasporto rifiuti a Santa Palomba con l’utilizzo della rete ferroviaria e richiesta chiarimenti su eventuali ipotesi e progetti. L'Assessore Zocchi, che sembrava non aver sentito le interviste precedenti del sindaco Gualtieri e l'assessore Alfonsi veniva quindi informato da me in quell'occasione. Ricordo bene quella stagione - incalza Petrella - si concluse con la votazione dell'atto a sostegno del termovalorizzatore della collega di opposizione della Lista Calenda, atto che Frtatelli d'Italia non votò e che il PD sostenne in maniera unanime. Mi rammarico per la sciatteria e l'incapacità di questa amministrazione di seguire i percorsi, governare i processi e comunicare con la cittadinanza. Oggi, purtroopo, assistiamo a questa penosa pagliacciata di chi prova a far finta di non sapere, di non essere stato informato e accusa la propria maggioranza capitolina e il proprio sindaco di agire alle spalle. La veirità è ben altra, loro a maggio 2023 non lo sapevano ed io, in qualità di presidente della commissione Trasparenza li avevo avvisati, ora non possono più negarlo. Marchionne e i suoi chiedano scusa ai cittadini di Villa Spada, Fidene e Colle Salario".