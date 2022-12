Termovalorizzatore, rivolta dei sindaci dei Castelli: "Gualtieri blocchi il progetto"

I sindaci di Marino, Albano, Ariccia, Genzano, Ardea, Castel Gandolfo e Lanuvio, i comuni dei castelli romani che fanno parte del cosiddetto “cratere”, non vogliono il termovalorizzatore di Santa Palomba. Lo stanno ribadendo da mesi ed ora che la scelta della sede ha trovato anche l’ufficializzazione del Campidoglio, hanno deciso di scrivere al loro collega che amministra la Capitale. Perché Roberto Gualtieri, oltre ad essere il sindaco, è anche il commissario governativo per la gestione dei rifiuti.

Le richieste sottoscritte dai sindaci dei Castelli

Al titolare della delega governativa, viene recapitata una lettera che contiene una richiesta precisa: sospendere la manifestazione di interesse e riveder il piano di gestione dei rifiuti. Sono le istanze che sta portando avanti a “Rete Tutela Roma Sud” il network costituito da comitati di quartiere – inclusi quelli di Santa Palomba e Canestrini, del municipio IX – di Italia Nostra dei Castelli romani, di un ampio di circoli di Legambiente e di alcune associazioni di zona.

I sindaci “del cratere” hanno pertanto deciso di sposare le richieste della “Rete Tutela Roma Sud” che prevede, tra l’altro, sia di far valutare le alternative al termovalorizzatore, e quindi al piano dei rifiuti, da una commissione di esperti. Viene chiesto anche di sottoporre la questione ad un dibattito pubblico.

Perché il piano rifiuti di Gualtieri va rivisto

“Due impianti alternativi sono stati appena finanziati dall'Unione Europea e dalla regione Lazio per trattare complessivamente 450.000 tonnellate di indifferenziato in maniera sostenibile” si legge nella nota che annuncia la mobilitazione dei sindaci dei castelli. Nelle ultime settimane sono infatti stati annunciati altri impianti: un biodigestore nel comune di Colleferro, ed un impianto, la zona non è ancora stata ufficialmente comunicata, in grado di trasformare i rifiuti indifferenziati in etanolo ed idrogeno.

“Il piano rifiuti appena adottato da Gualtieri, non tenendo conto di questa impiantistica – contestano i sottoscrittori della lettera anti termovalorizzatore – si può considerare da rifare, a ulteriore dimostrazione dei limiti dei poteri commissariali trasferiti dal precedente governo e non rivisti dall'attuale”.

La firma davanti la sede del futuro termovalorizzatore

Per contestare la scelta del commissario di realizzare l’impianto da 600mila tonnellate l’anno previsto a Santa Palomba, i sindaci si sono dati appuntamenti davanti al terreno acquistato da Ama per realizzarvi l’impianto. In quell’occasione apporranno pubblicamente le relative firme alle richieste già avanzate dalla rete di comitati e associazioni che contestano il termovalorizzatore voluto e difeso da Gualtieri.