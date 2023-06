INTERVISTA | Emergenza rifiuti, parla Alfonsi e ammette: "Problema tutto di Ama. Romani perdono fiducia in noi? Cambieranno idea"

I rifiuti sui marciapiedi non danno tregua alla città ormai da settimane e a spazientirsi ci sono anche i presidenti dei municipi di centrosinistra. "Il problema è di Ama" ammette l'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi, intervistata da RomaToday sull'emergenza in corso. Mentre sul fronte degli sbocchi e dell'impiantistica "è tutto assolutamente sotto controllo", la raccolta così com'è non va. Il nodo da risolvere nell'immediato riguarda i mezzi fermi in manutenzione. Più in generale l'azienda, a braccetto con il Campidoglio, sta lavorando ad ampio raggio per apportare modifiche strutturali all'organizzazione generale, dalle risorse umane alla logistica. "Abbiamo accompagnato il management finora in questo processo di rinnovamento interno, oggi l'azienda è nelle possibilità di cominciare a fare il salto". Altrimenti la città non potrà apprezzare significativi miglioramenti in tempi brevi. C'è comunque ottimismo nelle parole dell'assessora: "Roma non è ingovernabile sotto questo punto di vista. Riusciremo a gestirla". E per il Giubileo del 2025 "la città sarà pulita".

Assessora, i romani sono di nuovo di fronte a cassonetti dei rifiuti pieni di immondizia. Esattamente come negli anni di Raggi. Sono tanti i lettori che ci inviano foto di marciapiedi invasi dai sacchetti con commenti del tipo "tanto qui non cambia mai niente". Come biasimarli?

Capisco il malcontento, ma non è assolutamente vero che non cambia niente. Rispetto al passato oggi abbiamo un piano dei rifiuti che punta a risolvere in maniera strutturale la questione.

In che modo?

C'è ancora un tema legato alla gestione ordinaria, un problema con cui Roma fa i conti da anni che sta nell'estrema fragilità del sistema raccolta, che però risente di molte variabili. Stiamo cercando di sistemarla tutte, a partire dalle risorse umane, i mezzi, la logistica. C'è tutto un lavoro sistematico fatto con il nuovo contratto di servizio e con il piano industriale.

L'emergenza attuale è quindi legata esclusivamente ad Ama? Non ci sono problemi con gli sbocchi?

No gli sbocchi non c'entrano. Da quel punto di vista siamo riusciti con un lavoro di mesi a mettere il quadro totalmente sotto controllo, tanto che ci siamo potuti permettere di chiudere il Tmb di Rocca Cencia molto prima di fine mandato. Il problema è solo di Ama e della raccolta. In particolare la questione come sappiamo riguarda i mezzi.

È? una critica ai vertici aziendali?

Il management sta facendo un buon lavoro, un lavoro difficile, l'azienda che hanno trovato era in grandissime difficoltà, hanno dovuto fare un grande lavoro sul personale, sugli inidonei, sull'organizzazione delle Ama di municipio, sul piano industriale. Abbiamo accompagnato l'azienda in questo processo, che oggi è però nelle possibilità di cominciare a fare il salto.

Cosa vi aspettate?

Vorremmo che diventasse una grande azienda partecipata come ci sono in altre aree del Paese. Sarà un'azienda proprietaria di impianti, dovrà gestirli, dovrà alzare il livello. Ragion per cui tra l'altro abbiamo deciso di scorporare la gestione dei cimiteri affidandola a una società di secondo livello. Ama si occuperà solo dei servizi di decoro e raccolta.

Tornando un attimo ai mezzi. Circa le metà attualmente è ferma in manutenzione. La strategia di esternalizzare buona parte delle riparazioni funziona?

In realtà la nostra politica punta a reinternalizzare nelle officine interne alcuni lavori, tanto che già da mesi sono stati assunti una quarantina di nuovi addetti alla manutenzione. Il tema è che le officine interne possono intervenire in maniera efficace solo per piccoli guasti. I mezzi attuali sono tecnologicamente molto sofisticati e bisogna portarli necessariamente all'esterno perché necessitano di una formazione specifica.

Non è possibile formare gli operai interni?

Sulla parte tecnologicamente avanzata serve anche una strumentazione di un certo tipo. Stiamo comunque reimmettendo personale nelle officine interne per fare i lavori quotidiani, mentre punteremo a portare fuori quelli più importanti, che saranno sempre meno perché avremo una flotta di mezzi nuovi che avranno meno bisogno di manutenzioni.

Tra due anni e mezzo c'è il Giubileo. Al di là del termovalorizzatore e delle questioni che riguardano l'impiantistica, che porteranno risultati legati alla chiusura del ciclo rifiuti tra anni, ci sono soluzioni ponte per arrivare preparati almeno all'Anno Santo?

Non è una questione di soluzioni ponte. Quello che fa il termovalorizzatore lo fanno gli sbocchi che abbiamo trovato anche se ad alti costi e senza ricavo per la città. Quello che oggi è in crisi il sistema di raccolta. Stavamo migliorando e ne ha dato atto l'agenzia Acos (Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, ndr)che nel trimestre precedente aveva certificato uno standard del servizio più alto rispetto al passato, oggi con questa crisi dovuta ai mezzi torniamo indietro, ma con tutto quello che stiamo mettendo in campo, compresa assunzioni di personale, il processo andrà migliorando. Per il Giubileo Roma sarà pronta.

I quartieri serviti dal porta a porta sono in estrema sofferenza. Cosa non funziona nei modelli attuali?

Per anni la questione del porta a porta è stata gestita in maniera ideologica, l'obiettivo non è il porta a porta, è la raccolta differenziata. Il sistema con il nostro piano industriale è stato interamente ridisegnato, potenziando nelle aree centrali le isole ecologiche, come quelle introdotte a Monti e Trastevere, reintroducendo i cassonetti in zone a bassissima densità di popolazione dove il porta a porta è uno spreco di risorse e mezzi, allargando invece il porta a porta in zone come il IX municipio.

A parte il termovalorizzatore, è possibile sfruttare in qualche modo i poteri da commissario del sindaco Gualtieri per risolvere le croniche difficoltà della raccolta?

A oggi i poteri del commissario sono stati adoperati solo per l'impiantistica. E' in valutazione l'opzione di utilizzarli anche per l'emergenza attuale. Penso comunque che con il graduale rientro dei mezzi in servizio e con l'arrivo dei nuovi a noleggio, non sarà necessario. Vi è comunque una valutazione in corso dell'ufficio che segue il sindaco per la parte commissariale.

Nell'affrontare questa emergenza state dialogando con la Regione targata Rocca?

Abbiamo un rapporto istituzionale costante, non potremmo non dialogare. C'è un'interlocuzione anche per dei progetti che possono essere finanziati per il miglioramento della raccolta differenziata. Non stiamo dialogando nello specifico per questa crisi perché appunto riguarda solo la raccolta e non gli impianti.

Quest'ennesima emergenza rifiuti sta minando la fiducia nei confronti dell'amministrazione Gualtieri. Roma è davvero ingovernabile per quanto riguarda i rifiuti?

Roma non è ingovernabile, dopo che ho fatto il presidente del municipio per nove anni non avrei accettato di fare l'assessore se lo pensassi. È una metropoli che ha grandi criticità, quella dei rifiuti è una delle più importanti, ma riusciremo a gestirla. Non pensavamo fosse una passeggiata, è ovvio che questa emergenza ci ha occupato di più perché mentre c'era la crisi legata ai mezzi, il Tar ha annullato la gara per l'acquisto fatta dalla giunta Raggi. L'orizzonte temporale che avevamo per avere nuovi camion si è necessariamente spostato in avanti. Siamo però nelle condizioni di rimettere subito in moto il sistema. Sui rifiuti i cittadini percepiranno il miglioramento appena avverrà, questo mi fa stare più tranquilla. Quella di oggi non è una perdita di fiducia a lungo termine, perché è un sistema visibile, nel bene e nel male. Appena il quadro migliorerà, se ne accorgeranno subito.